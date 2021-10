Bezuinigingen raken Medemblik in hart: "Vertrouwen in gemeente is volledig weg"

De begrotingsbehandeling van gemeente Medemblik, waarbij ruim drie miljoen euro moet worden bezuinigd, zorgde gisteravond voor veel ophef en onbegrip bij de inwoners. Maar liefst vijftien sprekers luchten het hart in de raadzaal en zien dat door de huidige bezuinigingsmaatregelen consultatiebureau, (top)sport en cultuur kapot wordt gemaakt.

Rick Schipper van Radboud Inline-Skating, deelt zijn ongenoegen met de bezuinigingen die zijn sportclub hard gaan raken. - Tjeu Berlijn

Dorpshuis Abbekerk Verdeeld over vier clusters gingen de vijftien sprekers het College mondeling te lijf. "We voelen ons geschoffeerd", vertelt een geëmotioneerde Renee Veerman, voorzitter van dorpshuis Abbekerk. "Sinds 2017 zijn we lekker gemaakt om de inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij nieuwbouw, maar we worden steeds aan het lijntje gehouden..." De voorzitter ziet door de opstapelingen twee urgente problemen. "Hoe moeten we nu verder met het dorpshuis, nu de metamorfose niet doorgaat en waar moet Het Nieuwe Bonte Paard naartoe?"

Volgens Veerman ontbreekt er bij de gemeente ieder spoor van visie. "Dit is een teken van een incompatibel bestuur en jullie boekhouder lijkt maar zijn gang te kunnen gaan. Het vertrouwen in de gemeente is door afgelopen periode volledig weg. Al geven wij de hoop nog niet op. U bent door ons gekozen in 2018. Het lot van Medemblik ligt in uw handen." Ook Kristin Renooij, vice-voorzitter van de dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag voelt pijn en verdriet, nadat het voorstel kwam om alle projecten die van 2022 nog niet zijn aanbesteed te schrappen. "We worden in onze ziel geraakt", aldus Renooij. "Het dorpshuis is het hart van de Abbekerk en is toe aan vernieuwing." Het bestuur is al zeven jaar in gesprek met de gemeente, maar staat nog steeds met lege handen. "Het wordt elke keer weer uitgesteld en dat uitstel is funest voor het dorpshuis. Wij zijn zwaar teleurgesteld over dit voorstel."

Het spandoek is wat ingezakt, maar er staat: Afspraak is afspraak, vernieuw ons dorpshuis. - Tjeu Berlijn

Sport Ook de onzekerheid van zwembad de Zeehoek in Wervershoof kwam ter sprake. Wat is nu het probleem? Geen van de eerdere plannen gaat door. "We zouden gaan nieuwbouwen, maar dat ging niet door", stelt een teleurgestelde Jan Mol van zwembad De Zeehoek. "Ook het renoveren gaat niet meer door." Eerder kreeg het zwembad een budget van 3,1 miljoen, maar dat werd volgens Mol op basis van verstandigheid afgewezen. "We wilden eerst goed kijken waar dat geld voor nodig was, maar als ik hier op terug kijk, kan ik mezelf wel voor mijn hoofd slaan. Ik had dit moeten aannemen, want als er nu iets vitaals kapot gaat aan het gebouw, dan is het klaar met het zwembad."

Daarnaast blijft de (top)sport blijft niet heel in de bezuinigingsplannen van gemeente Medemblik. De sportclub Radboud Inline-skating had onlangs nog het NK Inlineskaten binnengehaald en heeft grootse plannen om in de toekomst internationale evenementen te organiseren, maar ziet die droom door de bezuinigingen vervagen. "Het wegvallen van topsportbudget kan grote gevolgen hebben", aldus Rick Schipper van Radboud Inline Skaten. "Onze toekomst is erg onzeker bij het inperken van de subsidies en dat terwijl sport zo'n belangrijk onderdeel is van de samenleving." Begroting rijmt niet Ook Frits Meester van de Ondernemersfederatie Medemblik haalde flink uit naar de begroting van gemeente Medemblik. "Ik heb met veel verbazing gekeken naar de begroting van gemeente Medemblik. Renovatie van het gemeentehuis 1.250.000 euro en een nieuwe vloerbedekking van maar liefst 750.000 euro. Is dat nou echt nodig?"

"Het lijkt wel of jullie eerst aan jezelf denken en dan pas aan de burgers", vervolgt Meester. "Als ik jullie begroting lees kunnen jullie zo zeven miljoen vrijmaken, maar dat gebeurt niet." Ook de raadsleden zijn ontgoochelt over de gemaakte begroting en er galmt een somber verhaal van de politieke partijen door de raadzaal . Vervolg Door de vele sprekers werden er gisteren twee termijnen besproken. De vergadering van de raadsbrede commissie van 11 oktober over de begroting wordt voortgezet op donderdag 14 oktober.