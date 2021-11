D-Day voor miljoenenbezuiniging Medemblik: kan de politiek nog bijschaven?

De Medemblikse politiek buigt zich vandaag over de begroting en de miljoenen tekorten waar zij in de komende jaren mee te maken krijgen. Vanaf 2022 is er een oplopend tekort van 2,8 miljoen naar 4,6 miljoen euro in 2025, dat in de praktijk tot rigoureuze ingrepen leidt en een forse belastingverhoging.

Zo zijn de plannen het zwembad in Wervershoof en een nieuw dorpshuis in Abbekerk accuut stopgezet. Daarbij zal de ozb-belasting en ook de hondenbelasting met 14 procent moeten worden verhoogd. En zal er flink worden gekort op subsidies voor sport en cultuur.

Ondanks de compensatie van het Rijk van 1,5 miljoen, is Medemblik niet van plan die bezuinigingen daarmee terug te draaien. Tijdens de bespreking in de commissie twee weken geleden, spraken er maar liefst twaalf partijen in om hun zorgen over de financiën te uitten.

'Bezuinigingsslagveld'

De politiek is kritisch op de begroting die nu voorligt. Zo ook de grootste coalitiepartij VVD. "Dit is niet de begroting waar de VVD achter kan staan. Een van de belangrijkste kaders voor het college is het realiseren van een financieel gezonde gemeente. Dit kader staat al jaren in de begroting vermeld en nu gaat het voor de begroting van Medemblik voor 2022 faliekant mis."

De VVD noemt de begroting een 'bezuinigingsslagveld' met als voornaamste oorzaak het miljoenentekort in het sociaal domein. "Daar is echt tekort grip op. Medemblik scoort op onderzoeken niet goed, het is volgens ons niet goed in de steigers gezet", zegt fractievoorzitter Jack Stam.

De partij wil dat het aantal zorgaanbieders 'drastisch' wordt teruggebracht en er gekeken wordt of er een bedrijf kan worden ingeschakeld om voor de uitvoering ervan te zorgen. Ook de BAMM ziet in het reorganiseren van het sociaal domein een oplossing. "Onder het motto: we geven niet meer uit dan dat we van het Rijk aan financiën krijgen."

Den Haag

Ria Manshanden, fractievoorzitter van Groenlinks, zegt dat het niet om wanbeleid van de gemeente gaat dat het er zo slecht voor staat, maar dat het allergrootste probleem is dat er vanuit het Rijk te weinig geld binnenkomt. Manshanden: "Het kan allemaal net aan, het is net voldoende om onze wettelijke taken uit te kunnen voeren maar op alles wat vanuit de samenleving komt, moet worden bezuinigd: kunst, cultuur, natuureducatie. Er moet een vuist gemaakt worden naar de provincie en het Rijk dat er meer geld komt."

Ook GemeenteBelangen wijst met de vinger naar Den Haag en ziet steeds meer voorzieningen verdwijnen waarmee de ontevredenheid groeit. "Wat is de ondergrens voor de leefbaarheid in de kernen?", stellen zij. "Het gaat enkel nog om rendementsdenken en er wordt alleen naar inwoneraantallen gekeken. Vergeten wordt dat bezuinigingen ook effect hebben op gemeenschapszin en kansen op ontplooiing".