Medemblik verliest 'boegbeeld' met vertrek Regatta: "Komt niet onverwacht"

Medemblik is een 'boegbeeld' van een evenement kwijt met het vertrek van de Regatta naar Almere. " Ze zien elders kansen, die ze bij ons niet denken in te vullen. En dat heeft natuurlijk ook met geld te maken", zegt topsportcoördinator Pieter Verhoogt van Team Medemblik.

Vanmiddag werd bekend dat de Medemblik Regatta na 36 jaar verdwijnt en volgend jaar doorgaat in Almere als onderdeel van de Dutch Water Week. De Medemblik Regatta raakte in 2013 de wereldbekerstatus kwijt, maar dit jaar keerde de wedstrijd terug op de kalender. Wereldkampioenen windsurfen Lilian de Geus en Kiran Badloe maakten bijvoorbeeld hun opwachting in Medemblik.

Olympisch zeiler Nicholas Heiner uit Enkhuizen erkent dat het een einde is van een tijdperk, wat ooit in 1985 begon als de Spa Regatta. "Dit is groot nieuws voor het Nederland Olympisch zeilen. Aan de ene kant heel erg jammer, want zoals iedereen het kent van de Spa Regatta, is het veruit de grootste Nederlands Olympische zeiltoernooi. Zelfs de grootste van Europa. Enorm zonde dat die traditie toch een soort van verloren gaat."

Terugloop deelnemers

Maar Heiner ziet vooral ook kansen, gezien het deelnemersaantal in de afgelopen jaren terugliep. "Ik denk dat een nieuwe locatie het een boost kan geven. Het is nu aan Flevoland om een waanzinnig evenement neer te zetten. Met meer geld en meer middelen betekent dat hopelijk ook een mooi nieuw evenement voor het Olympisch zeilen in Nederland en wereldwijd."

Topsportcoördinator Verhoogt benadrukt dat het evenement enorm belangrijk was voor Medemblik. "Maar op een gegeven moment zit er een einde aan de financiële mogelijkheden. Er waren plannen van een ander niveau, daar passen wij niet in. Dan had het budget zodanig omhoog gemoeten, dat gaat niet."

"Zeker een gemis"

Nicholas Heiner zegt de Regatta in Medemblik zeker te gaan missen. "Als Enkhuizenaar was Medemblik twintig minuten rijden. Altijd wel makkelijk met thuis slapen of thuiskomen na een wedstrijddag. Ik neem niet aan dat alles in Medemblik verdwijnt, en kijk ernaar uit hoe Flevoland opnieuw het Olympisch zeilen op de kaart gaat zetten.

De watersport in Medemblik 'is beslist niet dood', zegt ook topsportcoördinator Verhoogt."Er zijn genoeg mooie zeilevenementen in het jaar zoals WK's en EK's. Volgens mij is het water bij ons top drie drie water in de wereld, dus watersport blijft een belangrijke peiler."