Honderden handtekeningen voor woningbouw en nieuw zwembad op terrein De Zeehoek

Dit voorjaar presenteerden ondernemers, verenigd in Ontwikkelcombinatie De Zeehoek, een alternatief en goedkoper nieuwbouwplan voor zo'n dertig starterswoningen en een geheel nieuw zwembad. De VVD wilde het plan graag een kans geven, maar met een nipte meerderheid besloot de raad dat er geen aparte bijeenkomst zou komen om de plannen te bekijken.

Dat ligt nu anders. Want de beslissing tot renoveren van zwembad De Zeehoek werd in september stilgelegd met de reden toch naar de mogelijkheden van woningbouw en nieuwbouw zwembad te kijken.

En dat is hard nodig vindt ook Bram Visser. "We zouden nu bezig moeten zijn voor woningen voor onze kinderen en kleinkinderen over tien jaar. En nu zijn we met woningen bezig die er tien jaar geleden hadden moeten zijn. Dat verwijten wij de gemeente."

Als de raad heil ziet in het burgerinitiatief en het aan de eisen voldoet, kunnen er vervolgstappen genomen worden. Het zal dan op de agenda van de commissievergadering komen, waarna er later over beslist kan worden door de raad. "We voelden ons wel gedwongen om met dit burgerinitiatief te komen", aldus Visser. "We hadden het gevoel dat we niet gehoord werden."