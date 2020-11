Abbekerk terug bij af: gemeente wil kinderopvang en peuterspeelzaal weg uit dorpshuis

ABBEKERK - De geschiedenis lijkt zich te herhalen voor Abbekerk. De gemeente Medemblik heeft vanwege bezuinigingen het budget voor de vernieuwing van het dorpshuis naar beneden bijgesteld. Dat heeft als consequentie dat de gemeente de locatie van de twee kinderdagverblijven en de peuterspeelzaal van het dorpshuis wil verplaatsen naar basisschool De Plaats. En daarmee is de ophef van twee jaar geleden weer aangewakkerd in het dorp.

Wat is een geschikte locatie voor de kinderdagverblijven en de peutelspeelzaal? Die vraag lag in 2018 al op tafel in Abbekerk. Het plan was destijds om deze zogenoemde 'kindfuncties' onder te brengen bij basisschool De Plaats. Dat plan kreeg weinig steun vanuit inwoners.

De verkeerssituatie bij de school zou al onveilig zijn. Door de school uit de breiden zou dat alleen maar erger worden. Na protest koos de raad destijds voor een andere optie: een nieuw gebouw op de locatie van het dorpshuis, dat zou dienen als dorpshuis en school ineen.

De duurste optie

Maar aan dat plan hing wel het hoogste prijskaartje. En geld blijkt daar vandaag de dag niet meer voor te zijn. "De financiële situatie dwingt college en raad tot zware keuzes", zo laat de gemeente weten. Een investering in een nieuw dorpshuis wordt in veertig jaar afgeschreven, en dat is volgens de gemeente een te lange en zware belasting voor de begroting. Het budget voor het project is daarom bijgesteld van €9.500.000 naar €6.300.000.

Door de bezuinigingen gaat nieuwbouw er niet meer van komen. Het dorpshuis moet wel 'toekomstbestendig' gemaakt worden, zo laat de gemeente weten. "Het college opteert voor een grootschalige renovatie van het dorpshuis. Een dergelijke investering wordt afgeschreven in twintig jaar. Grofweg zijn de kosten van een dergelijk scenario 70% van de nieuwbouwkosten."

Plannen zijn gewijzigd

De plannen worden dus gewijzigd en een consequentie is dat de peuterspeelzaal en de kinderdagverblijven verdwijnen uit het dorpshuis. De nieuwe bestemming daarvan wordt de school. Althans, dat is het plan dat de gemeente nu schetst.

"Iedereen heeft er begrip voor dat er in deze situatie ingeleverd moet worden", reageert René Veerman als voorzitter van het dorpshuis. Maar hij vertelt dat er in 2018 veel overleg is geweest over deze kwestie. En dat is wat nu bij hem knaagt.

'Schijnvertoning'

"Er is voorafgaand allerlei participatie van inwoners geweest", zegt hij over 2018. "Dat was het beleid van de gemeente Medemblik: kernenbeleid gericht op participatie van de inwoners. En aan het einde van de rit is dat een schijnvertoning gebleken, want de gemeente gaat z'n eigen weg."

Zo was buurtbewoner Evaline Kruijssen destijds betrokken bij het project. Ze deed in 2018 inspraak bij een raadsvergadering namens bewoners van de buurt van de school. De verkeerssituatie rondom de school vindt ze verontrustend en dat standpunt is vandaag de dag ongewijzigd.

Verkeersveiligheid bij de school

"De huidige verkeerssituatie rondom de basisschool is zorgwekkend omdat ondanks het

afnemend leerlingaantal de verkeersdrukte met meer werkende ouders er niet minder is

geworden."

Daar is René Veerman het mee eens. "Het is heel onverstandig, want daar is nu al sprake van verkeersoverlast. Als je al die verkeersbewegingen daar naartoe zou verplaatsen krijg je ongelukken."

De kwestie wordt vanavond besproken in de commissievergadering van de gemeente Medemblik. "Ik verwacht dat de partijen tot inkeer komen en hun gezond verstand gaan gebruiken", zegt René Veerman daarover.