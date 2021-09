Zorgen om toekomst bij kinderboerderijen na flinke bezuinigingen Medemblik

De kinderboerderijen 't Langoortje in Medemblik en De Put in Andijk vrezen voor hun voortbestaan, nu de gemeente gaat snijden in hun subsidie. Medemblik staat voor een zware opgave, omdat ze zo'n drie miljoen euro moeten bezuinigen.

"We zijn er heel erg verdrietig over." Het nieuws over het verminderen van de subsidie sloeg in als een bom bij de vrijwilligers van kinderboerderij 't Langoortje. Vanaf 2023 wordt de subsidie in drie jaar afgebouwd. "We zijn met allemaal vrijwilligers bezig om er een mooie plek van te maken. En dat je dan geen cent meer krijgt, is een zware dobber", vertelt Agnes de Jonge van kinderboerderij 't Langoortje.

Jaarlijks kregen de kinderboerderijen tegen de 10.000 euro om zo vaste lasten, dierenartskosten en voer te betalen. "Voor een kinderboerderij is dat geld een wereld van verschil", aldus Leon Arends van kinderboerderij de Put.

Einde in zicht?

Agnes werkt al acht jaar bij de kinderboerderij, die al dertig jaar bestaat. "We zijn altijd druk bezig om het netjes en gezond te houden." De samenwerking met de gemeente is altijd goed geweest. "Ze waren er altijd voor ons. Als we dat straks zelf moeten doen, dan kan het einde van de kinderboerderij betekenen."