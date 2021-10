Einde dreigt voor dorpsrestaurant door bezuinigingen: "Ze laten Abbekerk doodbloeden"

Na vijftig jaar dreigt het doek te vallen voor Het Nieuwe Bonte Paard, hét dorpsrestaurant van Abbekerk. Omdat het restaurant een plek in het nieuwe dorpshuis zou krijgen, hadden restauranteigenaars Laura en Marjolein het pand al verkocht. Maar nu de gemeente heeft aangekondigd flink te bezuinigen gaat de metamorfose van het dorpshuis niet door en 'kan het restaurant niet voortbestaan'.

Dat zegt eigenaar Laura Verhart, die zich met haar zus al vijf jaar voorbereidt op de verhuizing naar het dorpshuis. Laura en haar zus hebben het restaurant verkocht om plaats te maken voor woningbouw, maar deden dat wel in de veronderstelling dat ze hun bedrijf in het nieuwe dorpshuis een doorstart konden geven. Nu zien ze die droom in duigen vallen. "Je wilt ergens naartoe werken, en die stip aan de horizon is nu verdwenen."

Quote "Alles gaat naar de grote plaatsen, Wognum en Nibbixwoud" Voorbijganger

Waar de nieuwbouwplannen voor het dorpshuis dus zijn geschrapt, geldt dat niet voor de plannen voor de woningen. Dat betekent dat het restaurant tegen de vlakte gaat en er huizen en een appartementencomplex voor in de plaats komen. Laura en Marjolein zijn dan hun grote liefde kwijt, terwijl voor de dorpsbewoners een van de laatste sociale ankerpunten verdwijnt. "Alles gaat naar de grote plaatsen, Wognum en Nibbixwoud, en Abbekerk laten ze doodbloeden", zegt een voorbijganger die steeds meer voorzieningen uit het dorp ziet verdwijnen. "Ik zou het wel heel jammer vinden als we geen plaatselijk restaurant meer hebben", zegt een vrouw uit het dorp. 'Misschien andere deuren open' Laura en Marjolein hopen nog een jaar door te gaan met hun restaurant. In de tussentijd blijven ze zoeken naar een alternatieve locatie. "Misschien gaan er andere deuren open", aldus Laura. "Wie zal het zeggen?"

In de raadsvergadering over de begroting, morgenavond in het gemeentehuis van Medemblik, zullen enkele insprekers hun ongenoegen laten blijken over de bezuinigingen. Kristin Renooij, vice-voorzitter van de dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag, zal de verantwoordelijk wethouder daarin wijzen op de slechte staat van het dorpshuis. 'Hart aan vervanging toe' "Ons dorpshuis is het kloppende hart van Abbekerk en Lambertschaag", betoogt Renooij.

"Dat hart is dringend aan vervanging toe, aan vernieuwbouw toe, anders sterft het." In haar betoog, dat ze morgen zal voordragen maar hier al kan worden ingezien, benadrukt ze dat er al zeven jaar wordt gesproken over de vernieuwbouw waar het dorpshuis dringend behoefte aan heeft. "Maar na het ene uitstel na het andere, na de ene belofte na de andere en na het ene raadsbesluit (want de raad had de plannen al goedgekeurd) na het andere, staan wij hier wederom met lege handen."