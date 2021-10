Inline-skaters ruiken kansen met verdwijnen Regatta: "Europacup organiseren"

De één zijn dood, is de ander zijn brood. Radboud Inline-skating uit Medemblik ziet kansen nu de internationale zeilwedstrijd Regatta naar Almere vertrekt. De gemeente moet flink bezuinigen op onder andere (top)sport en zou 40.000 euro bijdragen aan het zeilevenement. Met dat geld dat nu vrij komt, willen de inline-skaters maar al te graag in 2022 een Europacup organiseren.

Rick Schipper, die zelf ook lid is van Radboud Inline-Skating, wil maar al te graag een Europacup organiseren in Medemblik. - Tom de Vos

Gemeente Medemblik was eerder nog erg enthousiast over de internationale ambities van Radboud. In 2019 organiseerde de club het Nederlands Kampioenschap, vorig jaar groeide het ledenaantal met maar liefst twintig procent en afgelopen zomer werd met succes het Radboud Internationaal Tournament (RIT), een toernooi waarbij de wereldtop van het inline-skating aanschoof in Medemblik, georganiseerd. Maar om de internationale ambities van een Europacup te realiseren, zijn investeringen nodig. De club kreeg van de gemeente jaarlijks een eenmalig subsidiebedrag van 1500 euro om het internationale sportevenement (RIT) van de grond te krijgen, maar zoals dat er op dit moment uitziet, zal de club binnen drie jaar geen stuiver meer ontvangen van de gemeente. Tekst gaat verder onder video:

Inline skateverenging Radboud hoopt op terugdraaien bezuiniging - NH Nieuws

"Het idee was om volgend jaar de Europacup-status te krijgen bij de gemeente", vertelt Rick Schipper. Zelf is hij lid van de club en werkt hij hard mee achter de schermen om Radboud Inline-Skating internationaal op de kaart te zetten. "Met die 'status' zouden we meer kunnen laten vergoeden door de gemeente, maar dat gaat mogelijk niet meer door..."

"Als er helemaal geen topsportbudget meer over is, gaat de droom van de club de mist in", vervolgt Schipper. Radboud Inline-Skating hoopt erop dat het plotselinge bedrag van 40.000 euro, dat is vrijgekomen door het vertrek van zeilwedstrijd Regatta, deels door de gemeente aan hen besteed kan worden. "Dat bedrag is een groot contrast met wat wij gebruiken", aldus Schipper. "In zekere zin zouden we een deel van dat bedrag goed kunnen gebruiken om groter te worden."

De Inline-skateclub uit Medemblik voorziet een rooskleurige en vooral internationale toekomst. - Radboud Inline-Skating

Geld behouden voor topsport Volgens topsportcoördinator Pieter Verhoogt is het de bedoeling om het vrijgekomen bedrag van 40.000 euro te behouden voor topsport. "Wat we er dan mee gaan doen is vraag twee", aldus Verhoogt. "In de begroting staat dat het budget voor topsport nu naar nul euro gaat. Er zou alleen 40.000 euro naar de Regatta gaan. Wij zeggen: hou het voor topsport." Het bedrag is niet veel, maar beter dan niks. "We kunnen dan niet alles, maar laten we in godsnaam meer houden dan nul euro." De jaarlijkse extra injectie van 40.000 euro zorgt ervoor dat het kleine spaarpotje extra wordt aangevuld, maar hoopgevend is Verhoogt alles behalve.

"Sport levert de gemeente geld op, alleen komt het niet direct in het laatje van de gemeente. Maar het is wel goed voor de economie in Medemblik. Zo levert de Regatta 80.000 tot 90.000 euro aan omzet op voor horeca en hotels. Bovendien is sport van groot maatschappelijk belang." Ook Schipper hoopt dat de gemeente heil ziet in de plannen. "Door de Europacup binnen te halen, wordt het evenement groter en krijgen we meer opbrengsten. Ook de gemeente kan meer trots zijn."