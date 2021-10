Medemblik-regatta verdwijnt, evenement gaat verder in Almere

Na 36 jaar komt er een einde aan de jaarlijkse zeilwedstrijden in Medemblik. Vanaf 2022 zal de regatta georganiseerd worden in Almere als onderdeel van de Dutch Water Week.

De Medemblik-regatta raakte in 2013 de wereldbekerstatus kwijt, maar dit jaar keerde de wedstrijd terug op de kalender. Wereldkampioenen windsurfen Lilian de Geus en Kiran Badloe maakten bijvoorbeeld hun opwachting in Medemblik.

"Wij zijn Medemblik ontzettend dankbaar voor de cruciale rol die het heeft gespeeld in de ontwikkeling van onze sport. De regatta is toonaangevend en innovatief en dat willen we blijven. Daarvoor hebben wij een plan opgesteld. Een plan dat meer en stevige partners vraagt die onze ambitie willen omarmen", zegt de organisatie in een persbericht.

Marit Bouwmeester, winnares van drie olympische medailles op de laatste drie Olympische Spelen, is de nieuwe ambassadeur van de regatta.