Vertrek zeilregatta economisch harde klap voor Medemblik: "Het is verontrustend"

Het vertrek van de Regatta uit Medemblik zorgt voor grote frustratie in de stad. Het heeft namelijk flinke financiële gevolgen. Bovendien is er weinig begrip voor de verhuizing naar Almere, wat sportief wordt gezien als mindere zeillocatie dan Medemblik.

Sinds 1985 kwam de internationale zeiltop jaarlijks in mei naar Medemblik, waarmee de stad ook op de kaart werd gezet. Ook buiten de wedstrijden om is het een gewilde trainingsplek voor zeilers.

Zo zijn ook Lucy Wilmot en Erika Reineke in Medemblik neergestreken. Het Amerikaanse duo dat uitkomt in de 49er FX-klasse wil hier ervaring opdoen om hun droom te verwezenlijken: deelname aan de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. "De meiden met wie we trainen zijn heel goed, eentje was Europees kampioen. Wij wilden hier komen om met de internationale top mee te trainen", vertelt Reineke.

Ook partner Wilmot is enthousiast over het zeilwater in Medemblik. "Het is een geweldige locatie en iedereen is heel gastvrij. We genieten er echt van om gebruik te kunnen maken van deze plek." Reineke vult aan: "Het is heel uitdagend, maar ik vind het leuk hier."

Almere betaalt vijf keer zoveel geld

Toch houden ze in Medemblik een wrange smaak over aan het vertrek, dat voornamelijk te maken heeft met geld. Waar de West-Friese gemeente jaarlijks 40.000 euro betaalde voor de Regatta, is Almere bereid om twee ton neer te leggen. Daarnaast wordt er gekeken of daar het Nationaal Trainingscentrum van het Watersportverbond kan komen.

En dat terwijl de locatie in Almere volgens haven-directeur Ivonne Kirschbaum veel minder geschikt is dan Medemblik. "We hebben hier enorm open water waar de olympische banen liggen. Daar is een doorgaande vaarroute richting Lelystad en Lemmer, waar grote schepen varen. Waterplanten die daar veel meer voorkomen. Dit is echt uniek vaarwater, dus ik hoop ze weer terug te zien."