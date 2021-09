Nieuwe aanhouding in onderzoek vergisontvoering: 42-jarige man opgepakt in Brussel

De politie heeft afgelopen donderdag een 42-jarige man in Brussel aangehouden in het onderzoek naar de vergisontvoering in Cruquius. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering en zou ook dreigbrieven hebben bezorgd in onder andere Alblasserdam.

Met deze aanhouding zitten er nu zeven verdachten vast voor de ontvoering op 5 augustus in Cruquius. Een 56-jarige man uit Hoofddorp werd toen uit een auto getrokken en ontvoerd. Zes dagen later werd hij teruggevonden in Delft. Hij werd daar door de ontvoerders op de Van Assendelftstraat uit een auto gezet. Volgens een van de bewoners van de straat had de man ducttape om zijn hoofd en armen.

Rotterdam en omgeving

De eerste zes verdachten werden op de avond van de ontvoering aangehouden in Gouda. Het gaat om drie mannen uit Rotterdam (22, 22 en 30 jaar oud), een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht, en een 30-jarige man zonder bekend woonadres. Half augustus besloot de rechtbank dat zij langer in voorarrest blijven.

Dreigbrieven en aanslag

De politie liet snel weten ervan uit te gaan dat de man uit Hoofddorp is aangezien voor iemand anders. Na de ontvoering werden een reeks dreigbrieven gestuurd aan het adres van een bedrijf in Zwijndrecht, waar het eigenlijke doelwit werkte, en bij de woningen van de partner van het 59-jarige eigenlijke doelwit aan De Boezem in Alblasserdam en haar zoon in Hendrik-Ido-Ambacht. Ook werd een aanslag gepleegd op het bedrijfspand in Zwijndrecht.

De man stapte dezelfde dag naar de politie om te melden dat hij mogelijk de persoon was die de ontvoerders op het oog hadden.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de reeks dreigbrieven en de vergisontvoering in Cruquius te maken hebben met de onderschepping van 1.899 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen.