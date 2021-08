Twee woningen gesloten in onderzoek naar vergisontvoering Hoofddorper

In het onderzoek naar de vergisontvoering van een 56-jarige Hoofddorper heeft de gemeente Alblasserdam twee woningen gesloten in de Zuid-Hollandse plaats. Een van de twee woningen zou het adres zijn waar het eigenlijke doelwit van de ontvoering zou wonen.

Het gaat om twee woningen aan de Merelstraat en De Boezem, schrijft omroep Rijnmond. Die laatste woning zou het adres zijn waar de man woont die eigenlijk het doelwit zou zijn geweest van de ontvoering.

Het pand werd dit weekend al door de gemeente Alblasserdam gesloten om afrekeningen te voorkomen. De woning aan de Merelstraat is onlangs gesloten, ook om 'wanordelijkheden' te voorkomen. In beide straten surveilleert de politie permanent. Volgens Rijnmond zouden de bewoners van de twee woningen elkaar kennen.

De ontvoering vond plaats op donderdag 5 augustus. Een 56-jarige man uit Hoofddorp werd toen in Cruquius uit een auto getrokken en ontvoerd. Zes dagen later werd hij teruggevonden in Delft. Hij werd daar door de ontvoerders op de Van Assendelftstraat uit een auto gezet. Volgens een van de bewoners van de straat had de man ducttape om zijn hoofd en armen.

Doelwit meldt zich

De politie gaat er nog steeds vanuit dat de man uit Hoofddorp is aangezien voor iemand anders. Na de ontvoering meldde zich namelijk een man uit Alblasserdam bij de politie met de boodschap dat hij mogelijk het echte doelwit van de ontvoering was. Daarop is zijn woning afgelopen weekend afgesloten.

De politie vermoedt dat de vergisontvoering in Cruquius iets te maken heeft met de onderschepping van bijna 2.000 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen eind juli.

Bedrijfspand

Ook zou er een verband zijn met een aanslag op een bedrijfspand in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht afgelopen weekend. Toen reed een auto tegen de gevel van het pand aan en brak er een flinke brand uit. De man die eigenlijk het doelwit van de ontvoering zou moeten zijn geweest, zou volgens De Telegraaf banden hebben met een van de bedrijven die in het pand in Zwijndrecht zitten.

Voor de vergisontvoering zijn al eerder zes mannen aangehouden in Gouda. Zij zitten nog vast en de raadkamer beslist deze week of dat zo blijft.