Zes man aangehouden voor ontvoering Cruquius, slachtoffer (56) nog vermist

De politie heeft gisteravond zes mannen aangehouden in het onderzoek naar een ontvoering in Cruquius. Een 56-jarige man uit Hoofddorp zou door een aantal personen uit een auto zijn getrokken. Ondanks de aanhoudingen is het slachtoffer nog steeds vermist.

De politie laat weten dat de 56-jarige Hoofddorper is meegenomen in een rode Mercedes-Vito bus. De verdachten reden in de richting van de N201. De politie is een zoekactie gestart en kwamen al snel in Gouda uit.

De verdachten zijn drie mannen uit Rotterdam (22, 22 en 30 jaar oud), een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht, en een 30-jarige man zonder bekend woonadres. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Hun betrokkenheid wordt verder onderzocht.

De verdachten werden in de omgeving van het Vogelplein in Gouda aangehouden. De politie vraagt getuigen van de ontvoering zich te melden.