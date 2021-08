Ontploffing bij woning van eigenlijke doelwit ontvoering Cruquius

In Alblasserdam, tussen Rotterdam en Dordrecht, is afgelopen nacht een explosie geweest bij de woning van het eigenlijke doelwit van de zogenoemde vergisontvoering in Cruquius. Ook bij een andere woning in het Zuid-Hollandse dorp is een explosief gevonden.

Dat meldt regionale omroep Rijnmond. Niemand raakte gewond bij de explosie. Het tweede explosief werd gevonden in een brievenbus en is op tijd onschadelijk gemaakt. Ook die woning wordt in verband gebracht met het ontvoeringsdoelwit.

Begin deze maand werd in Cruquius een 56-jarige man uit Hoofddorp een auto ingetrokken en ontvoerd. Bijna een week later werd hij vrijgelaten, omdat de daders het eigenlijk voorzien hadden op een 59-jarige man uit Alblasserdam. Het slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed.

Extra surveillance

De 59-jarige Alblasserdammer meldde zich na de ontvoering bij de politie. Hierna sloot de gemeente de woningen die vannacht doelwit waren van de criminele actie. Ook zou de politie permanent surveilleren in de buurt. Toch kon dat niet voorkomen dat er alsnog criminele aanslag heeft plaatsgevonden in de woonwijk.

Eerder deze maand werd er ook al geprobeerd een bedrijfspand in Zwijndrecht in brand te steken. Toen reed een auto tegen de gevel van het pand aan en brak er een flinke brand uit. Het ontvoeringsdoelwit zou volgens De Telegraaf banden hebben met een van de bedrijven die in het pand in Zwijndrecht zitten.

Cocaïne

Aanleiding voor de ontvoering was volgens de politie de onderschepping van bijna 2.000 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in een container met bananen.