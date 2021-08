Ontvoerde Hoofddorper belde vannacht aan: "Dachten dat het een studentengrap was"

De 56-jarige ontvoerde Hoofddorper heeft hulp gezocht bij een inwoonster van Delft toen hij afgelopen nacht werd vrijgelaten. Hij belde na middernacht aan bij een portiekflat. De bewoonster is nog niet helemaal van de schrik bekomen. "We dachten eerst dat het een studentengrap was."

"Er belt nooit iemand aan om kwart voor een 's nachts", zegt de geschrokken bewoonster tegen Omroep West. De 56-jarige Hoofddorper, die afgelopen donderdagavond in Cruquius uit een auto werd getrokken en werd ontvoerd, werd afgelopen nacht teruggevonden in Delft. Hij werd daar door de ontvoerders op de Van Assendelfstraat uit een auto gezet. Vervolgens belde hij aan bij het eerste portiek dat hij zag.

Grap

"Hij heeft bij mij aangebeld, en bij alle bovenburen", vertelt de bewoonster, die niet met haar naam in de pers wil. "Er wonen hier best wat studenten in de straat, dus eerst dacht ik aan een grap, maar toen heb ik toch maar open gedaan." Ook haar bovenbuurvrouw komt naar beneden. Zodra ze zien dat het geen grap is, bellen ze de politie. "Die was er binnen vijf minuten."

De Delftse zegt dat het allemaal in een oogwenk gebeurde. "Het was binnen een kwartier allemaal voorbij." De politie heeft nog sporenonderzoek gedaan in straat in Delft, vertelt een andere bewoner. "Ze stonden met twee auto's in de straat en schenen met van die felle zaklampen naar binnen." Of en wat het onderzoek heeft opgeleverd, is niet duidelijk.

Gouda

Afgelopen nacht deed de politie ook al sporenonderzoek in het water in Gouda. Daar werden op de avond van de ontvoering zes mannen aangehouden. Ook werd daar de rode bus teruggevonden die bij de ontvoering was gebruikt.

Volgens de politie was de man uit Hoofddorp mishandeld door de ontvoerders en moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Inmiddels is hij weer bij zijn familie.