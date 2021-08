Vergisontvoeringen 'vrij uitzonderlijk': "Meestal wel duidelijk wie je moet hebben"

Wat de ontvoerde 56-jarige man uit Hoofddorp de afgelopen zes dagen mee heeft gemaakt, gebeurt niet vaak. Vergisontvoeringen als deze lijken volgens VU-criminoloog Jasper van der Kemp niet heel vaak voor te komen. Ook dat het slachtoffer vandaag door de ontvoerders is vrijgelaten, is volgens hem uitzonderlijk te noemen.

Sporenonderzoek in Gouda - Josh Walet

"Juist bij zo'n vergissing zou je je af kunnen vragen wat deze man zou kunnen verklaren als hij de daders gezien heeft. Ook omdat het mogelijk eigenlijk in het criminele circuit had moeten zijn, willen ze misschien geen risico nemen", zegt Van der Kemp, kijkend vanuit het perspectief van de daders. "In die zin verrast het me wel." De man uit Hoofddorp werd vorige week donderdag in Cruquius uit een auto getrokken en ontvoerd. Afgelopen nacht, na zes dagen, dook hij weer op in Delft. Hij was door de daders uit een auto gezet. De politie zei afgelopen weekend dat de daders zich vermoedelijk hebben vergist in hun slachtoffer. De man uit Hoofddorp had namelijk geen banden met het criminele circuit.

Zulke vergissingen bij ontvoeringen lijken niet heel veel voor te komen, zegt criminoloog Van der Kemp. "Omdat het meestal vrij duidelijk is wie je moet hebben. In de meeste gevallen is zo'n ontvoering een drukmiddel in het criminele circuit." Wat een mogelijke situatie kan zijn in deze zaak, zegt Van der Kemp, is dat de ontvoering in opdracht is uitgevoerd. "Dus dat de uitvoerders relatief beperkte informatie hebben over wie ze moeten hebben."

Het gaat dan om bijvoorbeeld een beschrijving van de persoon, of een foto. "Of een beschrijving van een voertuig. Iemand die er toevallig op lijkt, kan dan slachtoffer worden. Daar lijkt het eigenlijk een beetje op. Want je zou denken dat als de mensen echt weten wie ze moeten hebben, ze dan wel de goede zouden hebben." Volgens Van der Kemp is het goed mogelijk dat alle aandacht voor de zaak ervoor heeft gezorgd dat de man nu uiteindelijk weer vrij is. "Het is voor de ontvoerders misschien ook niet meteen duidelijk dat ze niet de goede hadden. Dat iemand gaat zeggen dat hij het niet is, is natuurlijk niet zo vreemd. Dat zou degene die het daadwerkelijk is waarschijnlijk ook doen. Misschien zou alle aandacht die ervoor was mee hebben geholpen in het feit dat duidelijk werd dat ze de verkeerde hadden."