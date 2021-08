In Cruquius ontvoerde Hoofddorper (56) gewond teruggevonden in Delft

De 56-jarige Hoofddorper die vorige week donderdag in Cruquius werd ontvoerd, is weer terecht. Hij is afgelopen nacht gevonden in een woonwijk in Delft, meldt de politie.

Volgens de politie is de man door de ontvoerders in Delft uit hun auto gezet. De man is met zijn familie herenigd.

De Hoofddorper werd vorige week donderdagavond ontvoerd in Cruquius. Hij werd rond 18.00 uur door een aantal mensen uit een auto getrokken en meegenomen in een rode Mercedes Vito-bus.

Diezelfde avond nog werden zes man aangehouden in Gouda vanwege de ontvoering. Daar werd ook begin deze week de bestelbus die gebruikt is bij de ontvoering teruggevonden. De ontvoerde man bleef echter nog spoorloos.

De politie maakte zich ernstige zorgen om de Hoofddorper. Afgelopen weekend zei de politie er rekening mee te houden dat hij aangezien was voor een ander en dat de ontvoerders zich in hun doelwit hadden vergist. Er waren namelijk geen aanwijzingen dat hij onderdeel was van het criminele circuit. Het Openbaar Ministerie had een bedrag van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip naar de man.