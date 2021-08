Verdachten ontvoering Cruquius langer vast, slachtoffer (56) nog altijd vermist

De zes verdachten van de ontvoering in Cruquius blijven in ieder geval twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vandaag besloten. De mannen werden afgelopen donderdag aangehouden in het onderzoek naar de ontvoering van een 56-jarige Hoofddorper.

Nieuws op Beeld / Remco F gerritsen

Het Openbaar Ministerie verdenkt de zes mannen van wederrechtelijke vrijheidsberoving in vereniging. Het gaat om drie mannen uit Rotterdam (22, 22 en 30 jaar oud), een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht, en een 30-jarige man zonder bekend woonadres. Slachtoffer nog spoorloos De Hoofddorpse man die afgelopen donderdag uit een auto werd getrokken en mee werd genomen is nog spoorloos. Wel is de bestelbus waarmee de man werd ontvoerd gisteravond aangetroffen in Gouda.

De politie vermoedt dat de daders zich hebben vergist in hun doelwit. "Niets wijst er op dat hij deel uitmaakt van het criminele circuit", aldus het Team Grootschalige Opsporing. Het Openbaar Ministerie laat weten niet op vragen over het motief van de ontvoerders in te gaan: "Het betreft hier een lopend strafrechtelijk onderzoek. Over de inhoud daarvan doen wij, zoals gebruikelijk, geen mededelingen. De politie vraagt getuigen zich te melden. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor diegene met de gouden tip.