'Aanslag op pand in Zwijndrecht heeft te maken met vergisontvoering'

Een gerichte aanslag op een bedrijfspand in Zwijndrecht zou een verband hebben met de vergismoord en de grote partij cocaïne die gevonden werd in Antwerpen. Dat meldt de Telegraaf op basis van bronnen. Het Openbaar Ministerie wil het verband aan die krant bevestigen noch ontkennen.

Volgens de krant boorde een auto gisternacht in een leegstaand pand in Zwijndrecht, waarna er een grote brand ontstond. De politie ging volgens de Telegraaf al snel uit van opzet.

Volgens de krant is de persoon die eigenlijk het doelwit was van de ontvoering in Cruquius, waar een onschuldige Hoofddorper uiteindelijk het slachtoffer van werd, gelieerd aan een van de bedrijven die in het pand in Zwijndrecht zitten.

Ontvoering

Begin deze maand werd een 56-jarige man uit Hoofddorp in Cruquius ontvoerd. Dat bleek later een 'vergisontvoering', waar hij niet het doelwit van was. De man werd uiteindelijk uit een busje gezet in Delft, waar hij via buurtbewoners de politie kon alarmeren.

Gisteren werd duidelijk dat het beoogde doelwit van die ontvoering zich had gemeld bij de politie. Het lijkt erop dat de situatie verband houdt met de onderschepping van een partij cocaïne van bijna 2.000 kilo in de haven van Antwerpen.

Vlak na de ontvoering werden in Gouda zes mannen aangehouden. Zij zitten nog vast.