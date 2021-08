Zes verdachten vergisontvoering Cruquius langer in voorarrest

De zes verdachten van de ontvoering in Cruquius blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer vandaag besloten. De mannen werden 5 augustus aangehouden in het onderzoek naar de vergisontvoering van een 56-jarige Hoofddorper.

"De raadkamer vindt dat de verdenkingen stevig genoeg zijn om de mannen langer vast te houden en dat dit ook nodig is om verder onderzoek naar de ontvoering te doen", laat de rechtbank weten.

De ontvoering

De zes mannen werden vlak na de ontvoering van een Hoofddorper aangehouden in Gouda. Het slachtoffer van de ontvoering werd donderdag 5 augustus in Cruquius uit een auto getrokken en ontvoerd. Na zes dagen werd hij teruggevonden in Delft. Hij werd daar door de ontvoerders op de Van Assendelftstraat uit een auto gezet.

De politie concludeerde al snel dat de daders zich hadden vergist in hun doelwit. "Niets wijst er op dat hij deel uitmaakt van het criminele circuit", vertelt het Team Grootschalige Opsporing een aantal dagen na de ontvoering.

Verdachten

Het Openbaar Ministerie verdenkt de zes verdachten, afkomstig uit de regio van Rotterdam, van wederrechtelijke vrijheidsberoving in vereniging.

Het gaat om drie mannen uit Rotterdam (22, 22 en 30 jaar oud), een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht, en een 30-jarige man zonder bekend woonadres.

Cocaïne en aanslag

De politie vermoedt dat de ontvoering van de 56-jarige man in Cruquius te maken heeft met de onderschepping van 1.899 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. De politie is het verband op het spoor gekomen doordat de persoon die eigenlijk het doelwit was, zich heeft gemeld bij de politie. Ook een aanslag op een pand in Zwijndrecht zou een verband hebben met de vergisontvoering en de partij cocaïne.

De rechtbank laat weten dat de volgende zitting in ieder geval binnen drie maanden plaatsvindt. "Omdat het onderzoek nog loopt, zal dat nog geen inhoudelijke zitting zijn."