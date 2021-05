Alkmaarse serie-aanrander lijkt terug, politie onderzoekt nieuwe aanrandingen

Met twee nieuwe aanrandingen én een 'verdachte situatie' staat de Alkmaarse politie op scherp. Zij onderzoeken of er een verband is tussen de aanranding van gisteren in de Bergermeer en een incident eerder deze week aan de Helderseweg, en de ruim dertig aanrandingen vorig jaar .

Dankzij de landelijke aandacht in onder meer het programma 'Opsporing Verzocht' kreeg de politie medio november vorig jaar 19 tips binnen. De woordvoerder laat weten dat de politie niet stilzit: "We doen er alles aan om de dader zo snel mogelijk op te sporen. Onze zedenrechercheurs zitten niet stil en kunnen weer voortborduren op de 19 tips die we hebben gekregen."

Toch wil de politie nog niet concluderen dat de serie-aanrander die vorig jaar tientallen keren toesloeg, ook verantwoordelijk is voor de recente betastingen. Wel vertelt politiewoordvoerder José van Dijk dat de politie zich ernstig zorgen maakt over de mogelijke terugkeer van de serie-aanrander.

Toch zijn er deze week opnieuw vrouwen aangerand. Eind september vorig jaar vertelde Linda hoe zij twee keer werd gegrepen door de man: "Normaal merk ik het echt wel als iemand in mijn buurt is. Maar bij deze man merkte ik het pas toen 'ie aan me zat. Alsof hij het vaker doet en precies als je alleen bent."

Linda vertelt eigenlijk nooit bang te zijn geweest, maar dit nu wel is. "Ik had nooit het idee om niet op klaarlichte dag door een park te kunnen lopen. Ik neem aan dat de angst slijt, maar nu het zo vers is, is het erg vervelend."

Signalement

Omdat de man vliegensvlug te werk gaat, is het voor de vrouwen lastig hem te beschrijven. Toch heeft de politie een signalement van de man die gisteravond aan het Haydnpad in de Bergermeer een vrouw betastte. Het zou gaan om een witte man, hij droeg een bordeauxrode jas met capuchon en had een lichtblauwe Eastpak-rugzak bij zich. Daarnaast had hij een crèmekleurige broek en witte sportschoenen aan.