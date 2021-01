Weer landelijk aandacht voor aanrander, wat doet de politie om hem te pakken?

ALKMAAR - Inmiddels zijn minimaal 29 vrouwen in de regio Alkmaar op verschillende locaties bij hun billen gegrepen, terwijl ze in hun eentje aan het wandelen of hardlopen waren. De dader(s) van de aanrandingen fietst nog steeds vrij rond. NH Nieuws vroeg naar wat de politie doet om de pakkans te vergoten: een lokhardloopster? Surveillance in parken? Inmiddels is er wederom aandacht voor de zaak gevraagd in het tv-programma Opsporing Verzocht waarin ook slachtoffer Carla haar verhaal vertelde.

Hier sloeg de aanrander toe (l), Achtergeestpad (r), onderaan kan je inzoomen op de locaties - LocalFocus / Maaike Polder

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de politie is tegen NH Nieuws erg terughoudend over het geven van informatie over deze zaak, die in Alkmaar bij heel wat vrouwen voor onrust zorgt. "Ik pas mijn wandelrondje aan", zei de 26-jarige Anna vorige week tegen NH Nieuws. Hoewel niet zeker is dat het gaat om één en dezelfde dader is er wel een patroon te herkennen. Bij alle slachtoffers in de afgelopen maanden sloeg de man toe als ze alleen waren, aan het wandelen of hardlopen.

Vorige week bleek dat in drie dagen tijd vier vrouwen op verschillende locaties in en rondom Alkmaar zijn gegrepen bij hun achterwerk door een fietsende jongeman. Die meldingen kwamen ongeveer twee maanden nadat een slachtoffer zich meldde vorig jaar. In twee maanden tijd werden toen 25 vrouwen aangerand. In totaal hebben 29 vrouwen van alle leeftijden zich nu bij de politie gemeld. Het is niet zeker of het gaat om dezelfde dader, dat wordt door de politie onderzocht.

Worden er lokhardlopers ingezet? Daar kan en wil politiewoordvoerder Van Dijk in het belang van het onderzoek niets over kwijt. "Als wij onze opsporingstactieken vertellen, maakt dit de dader wijzer en dat brengt hem of andere mensen mogelijk op ideeën." Wel zegt ze dat de politie 'er alles aan doet'. "We willen hem het liefst op heterdaad betrappen. Het heeft dan ook onze volle aandacht: alle tips worden serieus genomen, camerabeelden worden uitgekeken." Wordt er extra gesurveilleerd in de parken? Over de grootte van de inzet en locaties wil de politie ook niets zeggen. "Maar er is een zedenteam mee bezig en het basisteam is er alert op. Als er een melding is zijn we er binnen no time", aldus Van Dijk. Verhaal slachtoffers Dat de man toeslaat van achter en op een onverwacht, eenzaam moment, bleek eerder al uit het verhaal van slachtoffer Lisa, maar ook slachtoffer Carla (54) vertelde vanavond tegen Opsporing Verzocht over haar nare ervaring afgelopen dinsdag bij de Prins Bernhardlaan, bij de kinderboerderij langs de Westerweg. "Ik was aan het wandelen vanaf mijn werk. Het was stil op straat en halverwege die weg werd ik overvallen door een man die een harde, felle klap op mijn bil gaf", aldus de emotionele vrouw.

Quote "Ik voelde me vernederd en boos. Hij is nog niet uit mijn hoofd geweest" Slachtoffer Carla (54)

Ze vertelt wat ze dacht toen hij haar benaderde en hard sloeg. "Ik riep: 'godverdomme klootzak, wat doe je?' En ik voelde me vernederd en boos en het is nu zes dagen geleden, maar de man is nog niet uit mijn hoofd geweest." De gebeurtenis heeft grote impact op haar. "Ik loop onder begeleiding over straat, terwijl ik normaal lange wandelingen in mijn eentje doe. Ik ben een onafhankelijke vrouw, maar nu durf ik even niet alleen."

Signalement Het is lastig om goed beeld van het uiterlijk van de dader te krijgen, omdat hij van achter toeslaat en snel wegfietst. Wat we nu wel al weten is dat de man jong wordt geschat: rond de 20 tot 25 jaar en vorige week droeg de man in ieder geval een rode trui. Hij is lang en rijdt op een fiets. Hij draagt meestal een capuchon, afgelopen week een strakke. Ook weten we dat hij (of in ieder geval iemand) toesloeg bij het Achtergeestpad langs de Beverkoog, station Alkmaar-Noord, de Rekerhout, in het Alkmaarse centrum, net daarbuiten en aan de Beliesweg in Heiloo. Op deze plekken sloeg de Alkmaarse aanrander de afgelopen tijd toe:

Woordvoerder Van Dijk roept op vooral meteen 112 te bellen als iets dergelijks je overkomt. "Misschien denkt de ene vrouw: 'ah, het zal wel, ik hoef geen aangifte te doen', maar doe dit toch maar wel." Verder wordt aangeraden als je je onveilig voelt 's avonds niet in je eentje te gaan hardlopen of wandelen. Ook in Opsporing Verzocht werd opgeroepen dat als je iets weet dit te melden (kan anoniem) bij de politie.