Opnieuw Alkmaarse vrouw bij billen gegrepen door fietsende man met capuchon

Een vrouw is gisteravond laat op de Helderseweg bij haar achterwerk gegrepen door een man op een fiets. Het signalement komt overeen met de serie-aanrander die vorig jaar tientallen vrouwen bij hun billen greep. De politie is naar hem op zoek.

Vorig jaar, tussen september en december, zijn ongeveer dertig vrouwen op eenzelfde soort manier aangerand op verschillende plekken in Alkmaar en omgeving. Een man greep vrouwen van alle leeftijden bij hun achterwerk in de Rekenhout, het Achtergeestpad, in het Alkmaarse centrum, net er buiten en in Heiloo.

Eerder zond Opsporing verzocht al beelden uit van een man die op de Geest een vrouw aanrandde.