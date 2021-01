Alkmaarders schrikken van aanrander die opnieuw toesloeg: "Pas m'n wandelrondje aan"

ALKMAAR - Alkmaarders reageren geschokt op het nieuws dat de serie-aanrander waarschijnlijk opnieuw heeft toegeslagen. Vier vrouwen zijn afgelopen week aangerand in de regio: in Heiloo, maar ook in het Alkmaarse centrum en net daarbuiten.

Gisteravond werd het laatste slachtoffer, een hardloopster, aan de Doctor Schaepmanstraat op haar billen geslagen. Zij belde zelf de politie. Er ging een burgernetmelding uit, maar de man is niet gevonden. Het is niet zeker of dit om dezelfde man gaat die vorig jaar tientallen keren toesloeg. Tekst gaat verder onder video:

Serie-aanrander opnieuw actief - NH Nieuws

Een man met het signalement van de serie-aanrander randde, naast gisteravond, maandagavond rond 20.45 uur een vrouw op de Belieslaan in Heiloo aan. Dinsdagmiddag sloeg hij rond 17.15 uur toe op de Alkmaarse Prins Bernhardlaan en later rond 17.50 uur op de Geest in het centrum. Anna (26), die daar elke dag haar hondje uitlaat, reageert geschrokken tegen NH Nieuws. "Nu ook hier? Ook op gewoon op straat? Ik ga nu niet meer alleen met de hond wandelen in het donker." Een andere vrouw zegt er ook van te schrikken. "Omdat ik niet wist dat er een aanrander bezig is. Op de fiets? Zodat hij hard kan wegrijden. Wat een held. Ik zou hem graag tegenkomen, heel veel herrie maken en zijn signalement opnemen."