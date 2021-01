Opnieuw vier vrouwen aangerand in regio Alkmaar, op nieuwe locaties

ALKMAAR - Vier vrouwen zijn afgelopen week aangerand in de regio: in Heiloo, maar ook in het Alkmaarse centrum en net daarbuiten. Gisteravond werd het laatste slachtoffer, een hardloopster, aan de Doctor Schaepmanstraat op haar billen geslagen. Zij belde zelf de politie. Er ging een burgernetmelding uit, maar de jongeman is niet gevonden. Het is niet zeker of dit om dezelfde man gaat die vorig jaar tientallen keren toesloeg.

NH Nieuws

Dat meldt de politie. "We houden er rekening mee dat in ieder geval de incidenten van afgelopen week door dezelfde zijn gepleegd", aldus woordvoerder Jose van Dijk. Ze zijn hard opzoek naar getuigen van de vier nieuwe aanrandingen, allemaal gepleegd door een man op een oude fiets. Hij droeg een rode jas met capuchon en is ongeveer 1.80 meter lang. Heiloo en centrum Een man met dat signalement randde, naast gisteravond, maandagavond rond 20.45 uur een vrouw op de Belieslaan in Heiloo aan. Dinsdagmiddag sloeg hij rond 17.15 uur toe op de Alkmaarse Prins Bernhardlaan en later rond 17.50 uur op de Geest in het centrum. De locaties van deze aanrandingen wijken af van de plekken waar een serie-aanrander vorig jaar tientallen keren toesloeg. Minimaal 25 andere vrouwen werden gegrepen in Alkmaar-Noord, in de Rekerhout en bij het Achtergeestpad. Dit keer gaat het om het centrum - tegen het singelpark aan, de buurt bij stadspark de Alkmaarderhout, net buiten het centrum in de Lyceumbuurt en dus in Heiloo. De laatste aanranding gisteravond vond plaats op de plek in het kaartje hieronder. Tekst gaat door onder kaartje

Vorig jaar sloeg een man toe van september tot december, bij vrouwen van alle leeftijden. Na een uitzending van Opsporing Verzocht kwamen er wekenlang geen meldingen meer binnen bij de politie, lieten zij al eerder weten aan NH Nieuws. Wel spraken wij met Linda, die vermoedde dat ze de aanrander zag fietsen, zelf de achtervolging inzette en de politie belde. Die man is toen staandegehouden, maar niet meegenomen naar het bureau. Het is niet duidelijk of het om diezelfde man gaat. De politie zoekt getuigen, camerabeelden, kennissen van de man, maar ook mogelijke slachtoffers. Mogelijk zijn er nog meer vrouwen aangerand, maar hebben die het nog niet gemeld.