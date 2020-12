Slachtoffer Linda (26) dacht serie-aanrander te herkennen en zette achtervolging in

ALKMAAR - Het is al een tijdje stil rondom de man die minimaal 25 vrouwen in Alkmaar vanaf zijn fiets op de billen heeft geslagen. Toch zijn slachtoffers er nog wel mee bezig. "Ik weet gewoon zeker dat ik hem zag fietsen en heb hem achtervolgd", vertelt Linda tegen NH Nieuws. Ze heeft direct de politie gebeld en hoewel het leidde tot een staandehouding, werd de man niet aangehouden. De dader loopt dus nog steeds vrij rond.

"Hij fietste me tegemoet en toen ik in zijn ogen keek, wist ik het zeker", beschrijft Linda dat moment op die middag, twee weken geleden. Hij had een zwarte capuchon op en reed op een zwarte opoefiets, zoals de aanrander dit volgens de verklaringen van alle slachtoffers deed.

Ook hebben er zich geen slachtoffers meer gemeld sinds de uitzending van Opsporing Verzocht, vandaag precies een maand geleden . Vermoedelijk was de fietsende man dus alleen actief in september, oktober en november.

"Het was best spannend, want als hij zich zou omdraaien, zou hij me zien. Dus ik was aan het fietsen en de politie aan het bellen tegelijk", aldus Linda, die vooral boosheid voelt als ze terugdenkt aan wat de man haar heeft aan gedaan.

"Gewoon het lef dat iemand je zomaar aanraakt. Ik zou het liefst gewoon in dat park gaat lopen om hem eigenhandig te pakken." Toen ze de politie had uitgelegd waar ze fietste, hoe de man eruit zag en waarom ze belde, arriveerde er twee auto's en een motoragent. Linda besloot toen om te keren en naar huis te gaan.

De politie bevestigt de bevindingen van het slachtoffer na vragen van NH Nieuws. "Wij hebben inderdaad iemand staandegehouden, nadat er een melding kwam dat er iemand die voldoet aan het signalement een woonwijk in fietste", aldus woordvoerder José van Dijk.

Ze benadrukt dat diegene alleen om een identiteitsbewijs is gevraagd, maar niet is aangehouden en dus ook op dit moment geen verdachte is in de zaak. "Daar was op dat moment geen aanleiding toe. Wel nemen we het mee in het politieonderzoek."

Beperkt signalement

Volgens Van Dijk wordt de zoektocht naar de dader bemoeilijkt omdat het signalement dat de slachtoffers veelal hebben gegeven weinig kenmerken heeft die uniek zijn. "Een zwarte hoody, een zwarte fiets, maar zo zien heel veel mensen eruit. We hopen toch nog wat meer persoonseigen kenmerken te krijgen."

Een ander slachtoffer van de aanrander, zij werd ook gegrepen aan het Achtergeestpad toen ze een wandeling aan het maken was, laat aan NH Nieuws weten nog steeds hetzelfde rondje te doen, maar: "Ik blijf wel de hele tijd alert. Alleen heb ik niets meer vernomen van iemand, dat hij weer iemand heeft lastig gevallen", aldus de Alkmaarse. "Misschien is het voorbij."

De man sloeg toe in in Rekerhout, bij het Achtergeestpad en bij station Alkmaar-Noord. De slachtoffers die de man heeft gemaakt zijn van alle leeftijden.