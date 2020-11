Al 23 vrouwen slachtoffer van Alkmaarse aanrander: man actief op drie locaties

ALKMAAR - In totaal hebben 23 vrouwen zich gemeld bij de politie: zij zijn allemaal aangerand terwijl ze aan het hardlopen of wandelen waren in Alkmaar, vermoedelijk door dezelfde man. De drie nieuwste slachtoffers meldden zich vanavond. De dader is nu op drie locaties actief sinds september: de Rekerhout, het Achtergeestpad en de Hertog Aalbrechtweg.

NH Nieuws

Dit bevestigt de politie aan NH Nieuws na bekendmaking in Opsporing Verzocht van AVROTROS. Daar vroeg de politie vanavond landelijk aandacht voor de aanrander. De Hertog Aalbrechtweg is dus de derde locatie waar de aanrander een slachtoffer maakte. Een 26-jarige vrouw werd daar vandaag rond 17.30 bij haar achterwerk gegrepen door een man op een fiets. Dat is wat alle slachtoffers tot nu toe verklaren: ze worden van achteren gegrepen door een man op een fiets. De politie gaat er dan ook vanuit dat het om dezelfde man gaat. De locatie van het incident vandaag ligt geografisch tussen de Rekerhout en het Achtergeestpad in. De dader was dus wederom op de fiets, in het donker gekleed met een capuchon. Het slachtoffer liep in de richting van station Alkmaar-Noord. Tekst gaat door onder het kaartje.

Van de week meldden we dat het twintigste slachtoffer zich had gemeld. Het merendeel van de vrouwen was het hardlopen of wandelen. Mogelijk heeft hij meer (bijna) slachtoffers gemaakt. "We willen er alles aan doen om deze man aan te kunnen houden en hopen dat er informatie binnenkomt waar onze zedenrechercheurs wat mee kunnen", aldus politiewoordvoerder José van Dijk tegen NH Nieuws. De politie vraagt getuigen zich te melden of videobeelden door te geven.

