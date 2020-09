Linda werd twee keer gegrepen door Alkmaarse parkaanrander, nu 12 slachtoffers bekend

ALKMAAR - Tot afgelopen zaterdag liep Linda (26) met veel plezier haar hardlooprondje via het Achtergeestpad, parallel aan de Beverkoog in Sint Pancras. Dat veranderde toen zij dit weekend twee keer werd aangerand door dezelfde man. "Uit het niets werd ik in mijn kont gegrepen door een man en hij kreunde er heel raar bij", vertelt ze aangeslagen tegen NH Nieuws. Inmiddels hebben in totaal twaalf vrouwen zich gemeld en de politie onderzoekt camerabeelden.

De man kwam fietsend van achter op haar af - Maaike Polder / NH Nieuws

Linda begon even na 15.00 uur 's middags haar wekelijkse rondje joggen in de buurt van haar huis. "Ik luisterde een podcast tijdens het rennen toen ik ineens een hand voelde. Ik weet nog precies hoe laat het de eerste keer gebeurde, omdat ik daarna meteen in shock mijn vriend belde. Aan de telefoon zei ik: 'joh, vet bizar, ik werd net ineens in mijn kont gegrepen. Ik dacht eerst dat jij het was.'" De man fietste na de daad zonder om te kijken keihard weg. Linda besloot na het belletje met haar vriend verder te lopen, maar na tien minuten voelde ze wéér een hand. Dit keer harder. Tekst gaat door onder het kaartje

"Anderhalve kilometer verder werd ik weer gepakt, ondanks dat ik echt op mijn hoede was", aldus Linda. Het was dezelfde man en hij maakte geluiden terwijl hij het deed, weet Linda nog goed. "Hij kreunde er heel raar bij. Op het moment dat ik kon reageren, was hij al weggefietst. Ik raakte toen echt even in paniek en heb overstuur mijn vriend weer gebeld." Achtervolging Die sprong in de auto, op jacht naar de aanrander. "Hij vond hem, fietsend, en heeft naar hem geschreeuwd. Hij mocht hem van mij niet klemrijden: straks wordt m'n vriend zelf nog gearresteerd." De jongeman deed net alsof hij van niets wist en dreigde de politie te bellen.

Quote "Ik ben bang geworden, terwijl ik nooit bang ben geweest en het idee gehad niet op klaarlichte dag door een park te kunnen lopen" LInda, slachtoffer aanranding

"Het is rete-frusterend dat je niets kan", blikt Linda terug op de aanranding. "Normaal merk ik het echt wel als iemand in mijn buurt is. Maar bij deze man merkte ik het pas toen 'ie aan me zat. Alsof hij het vaker doet en precies als je alleen bent." Linda vertelt eigenlijk nooit bang te zijn geweest, maar dit nu wel is. "Ik had nooit het idee om niet op klaarlichte dag door een park te kunnen lopen. Ik neem aan dat de angst slijt, maar nu het zo vers is, is het erg vervelend." Ze heeft nog geen aangifte gedaan, omdat ze niet had verwacht dat er zoveel meldingen zouden komen van vrouwen die hetzelfde meemaakten in die buurt. Volgens Linda had de man een jong uiterlijk. "Hij was denk ik rond de 20 jaar, zeker niet ouder dan 25. Echt een nerd-achtig uiterlijk met kort donker haar." Getuigen en camerabeelden gezocht Van de twaalf meldingen heeft één vrouw aangifte gedaan, bevestigt politiewoordvoerder José van Dijk tegen NH Nieuws. De leeftijden van de slachtoffers zijn divers. Tekst gaat door onder de foto

Het slachtoffer was aan het hardlopen over het Achtergeestpad - Maaike Polder / NH Nieuws

De slachtoffers die zich hebben gemeld waren ten tijden van de aanranding in de Rekerhout of rondom het Achtergeestpad bij de Beverkoog. "Het politieonderzoek richt zich dan ook op die omgeving", aldus politiewoordvoerder José van Dijk. "We willen deze man zo snel mogelijk aanhouden." Camerabeelden Er worden al camerabeelden uitgelezen, maar de politie vraagt ook particulieren om hun videobeelden van afgelopen maand te delen. Daarnaast wil de politie spreken met twee vrouwen die een slachtoffer op de Herenweg hebben geholpen op 24 september, tussen 10.00 uur en 11.00 uur.

Dit is het fietstpad van de Beverkoog naar het Achtergeestpad - Maaike Polder / NH Nieuws