Wéér vrouw aangerand in Alkmaar, in totaal twintig slachtoffers rondom Rekerhout en Achtergeestpad

ALKMAAR - In de Rekerhout is gisteravond opnieuw een vrouw van achteren gegrepen door een man op een fiets. Het is de twintigste melding bij de politie van een aanranding in dat park of bij het Achtergeestpad bij de Beverkoog. Totaal hebben twintig vrouwen zich bij de politie gemeld, zeven deden aangifte. De dader is nog steeds spoorloos.

Dit keer was de 37-jarige vrouw rond 18.20 aan het hardlopen op het Heukelspad in de Rekerhout toen ze op haar billen werd geslagen. De aanrander was volgens de politie geheel in het zwart gekleed, had een capuchon op en reed op een zwarte opoefiets. Hij vluchtte op de fiets in de richting van het Jan Artenz-college. Tekst gaat door onder de foto

Links het heukelspad, rechts de school - Google Maps

De aanrander is actief op twee plekken die hemelsbreed best ver van elkaar vandaan liggen; op de fiets ben je wel een kwartier onderweg. Toch vermoedt de politie dat het om dezelfde dader gaat, omdat hij dezelfde wijze van aanranden heeft: hij benadert de vrouwen van achter en tijdens het passeren slaat op of grijpt hij ze bij het achterwerk. Tekst gaat door onder artikel

Hij sloeg de afgelopen maanden toe op verschillende tijdstippen. Het merendeel van de gedupeerde vrouwen was aan het wandelen of aan het joggen, zoals de vrouw gisteravond. Net ontkomen Woordvoerder van de politie José van Dijk hoopt dat iedereen die denkt te zijn lastig gevallen zich meldt. "We hopen dat ook vrouwen die denken dat ze net zijn ontkomen zich melden. Als je denkt: hé, dat was raar? Meestal weet je dat als vrouw dondersgoed, dat er iemand in de buurt is." Getuigen kunnen zich melden bij de politie. Ook meldt Van Dijk dat de politie wel degelijk opvallend en onopvallend aanwezig is op de plekken. In het onderzoek neemt de politie camerabeelden van zowel de Rekerhout als het Achtergeestpad/Beverkoog mee.