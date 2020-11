19 tips binnen over Alkmaarse aanrander na uitzending Opsporing Verzocht

ALKMAAR - De uitzending van Opsporing Verzocht heeft tot nu toe 19 nieuwe tips opgeleverd in de zaak van de Alkmaarse aanrander. In totaal hebben 23 vrouwen een melding gedaan van aanranding. De drie meest recente slachtoffers meldden zich gisteren, van wie één vlak voor de uitzending.

Alle slachtoffers vertellen een identiek verhaal: tijdens het wandelen of hardlopen zijn zij van achteren bij hun achterwerk gegrepen door een man op een fiets. De politie gaat er daarom vanuit dat het dezelfde man betreft.

De dader is sinds september actief en heeft tot nu toe op drie verschillende locaties toegeslagen: de Rekerhout, het Achtergeestpad en gistermiddag rond 17.30 uur greep hij een 26-jarige vrouw bij haar billen op de Hertog Aalbrechtweg.

De politie is ontzettend dankbaar voor de binnenstromende tips, laat woordvoerder José van Dijk weten aan NH Nieuws. "We zitten zeker niet stil en doen er alles aan om de dader zo snel mogelijk op te sporen. Onze zedenrechercheurs zitten niet stil en kunnen weer voortborduren op de negentien tips die we hebben gekregen."

Bel 112

Aan vrouwen wordt geadviseerd om extra waakzaam te zijn tijdens het hardlopen of wandelen. "Word je tijdens een wandeling lastig gevallen of zie je iets dat je niet vertrouwt of je een onveilig gevoel geeft, bel dan direct 112", aldus de politiewoordvoerder.

Bekijk hier de uitzending terug van Opsporing Verzocht over de aanrandingen in Alkmaar: