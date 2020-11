Nóg een vrouw gepakt door aanrander: "Realiseer me nu pas dat ik slachtoffer ben"

ALKMAAR - De vrouwen die over het Achtergeestpad langs de Alkmaarse Beverkoog fietsen zijn zelfs overdag op hun hoede, nadat gisteren de serie-aanrander mogelijk opnieuw toesloeg . Voor de vijftiende keer voor zover bekend, maar het lijkt erop dat de man meer slachtoffers heeft gemaakt. Zoals Bernie, die zich vandaag pas realiseert dat ook zij door deze man is aangevallen.

De meeste vrouwen die we vandaag spreken op het fietspad zijn op de hoogte van de aanrandingen. De afgelopen weken leek de dader, die vooral in september tal van vrouwen op hun kont sloeg of erin kneep, zich rustig te houden. Tot gister.

Ook Bernie is door de man aangerand, realiseert ze zich eigenlijk vanmorgen pas. Tegen een verslaggever van NH Nieuws wil ze vertellen wat haar is overkomen. "Ongeveer een maand geleden liep ik hier aan de linkerkant van het fietspad en kreeg ineens vanuit het niets een keiharde klap op mijn billen. Ik schrok zo en dacht alleen maar: zo die durft. Sindsdien ben ik de hele tijd alert als ik hier loop."

Dagelijks rondje

Bernie werkt op het naastgelegen industrieterrein De Beverkoog en maakt in de pauze dagelijks een rondje over het fietspad. "Ik ben er heel erg van geschrokken en was ook boos. Ik herinner me alleen dat hij een capuchon droeg en een bruin zadel op zijn fiets."

"Sindsdien kijk ik de hele tijd achterom als ik iets hoor aankomen en als het regent heb ik een paraplu in de aanslag." Omdat ze geen idee had dat er een serie-aanrander actief was, deed ze geen aangifte. Nu overweegt ze alsnog haar verhaal te melden bij de politie.

In totaal zijn er 17 meldingen bij de politie bekend. Daarvan hebben 7 vrouwen aangifte gedaan. De politie heeft in de afgelopen tijd zichtbaar en onzichtbaar gesurveilleerd in de omgeving en roept nadrukkelijk slachtoffers op om zich te melden.

Bernie heeft zich niet laten afschrikken door het incident. "Het is gewoon mijn rondje en dat laat ik me niet afnemen. Ik kijk alleen wat vaker achterom en hoop maar dat hij gepakt wordt."

De politie is al een tijd op zoek naar de aanrander. Het zou gaan om een blanke man van rond de 30 jaar met witte gympen en een capuchon. Hij rijdt op een gewone stadsfiets.

De meeste aanrandingen vonden plaats in september. Eerder deelde Linda haar verhaal. Zij werd tijdens het hardlopen tot twee keer toe door de man gegrepen.