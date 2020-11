Alkmaarse aanrander slaat willekeurig toe: "Alle leeftijden, verschillende tijdstippen"

ALKMAAR - De man die sinds september al 23 vrouwen heeft aangerand in Alkmaar heeft geen vast patroon in zijn handelen. De leeftijden van zijn vrouwelijke slachtoffers lopen van 26 tot 76 jaar, en ook op welke tijden hij toeslaat lijkt totaal willekeurig.

Dat vertelt politiewoordvoerder José van Dijk aan NH Nieuws. Sinds september is de man actief, en belaagt hij vrouwen die in hun eentje aan het hardlopen of wandelen zijn. Eerst alleen in het Rekerhoutpark, later ook op het Achtergeestpad en sinds gisteren ook op het fietspad langs de Hertog Aalbrechtweg.

Tekst loopt door onder foto