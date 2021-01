Is dit de man die bijna dertig vrouwen aanrandde?

ALKMAAR - De politie heeft beelden vrijgegeven van een fietsende man die op 5 januari op de Geest in het centrum van Alkmaar een vrouw bij haar billen greep. Mogelijk heeft deze man meerdere slachtoffers aangerand in de regio. Mensen die hem herkennen worden gevraagd om zich te melden.

Opsporing Verzocht

Op 5 januari werd een vrouw bij haar billen gegrepen op de Geest in de Alkmaarse binnenstad. In diezelfde week werden 4 vrouwen slachtoffer, nadat het twee maanden stil was met meldingen over een man die vanaf zijn fiets vrouwen bij het achterwerk greep. Het programma Opsporing Verzocht zond de beelden van de man uit. Hij had een rode jas aan, zijn capuchon op en ook een plastic tas bij zich. Hij fietste over het Canadaplein in de richting van de Langestraat.



Bekijk de videobeelden van Opsporing Verzocht hieronder.

Het is nog niet zeker of deze man nog meer vrouwen heeft lastiggevallen: de politie onderzoekt de zaak en sluit daarbij het verband met eerdere aanrandingen niet uit. Het is wel waarschijnlijk dat de man van de beelden diezelfde dag slachtoffer Carla lastigviel op de Prins Bernhardlaan, net buiten het centrum. Zij deed vorige week haar verhaal bij Opsporing Verzocht. "Ik riep: 'godverdomme klootzak, wat doe je?' Ik voelde me vernederd en boos. Het is nu zes dagen geleden, maar de man is nog niet uit mijn hoofd geweest." Naar aanleiding van die uitzending kwamen er twintig tips binnen bij de politie. Sindsdien zijn er geen slachtoffers meer.

Begin januari werden in drie dagen tijd vier vrouwen op verschillende locaties in en rondom Alkmaar bij hun achterwerk gegrepen door een fietsende man. Die meldingen kwamen ongeveer twee maanden nadat een slachtoffer zich vorig jaar meldde. In twee maanden tijd werden toen 25 vrouwen aangerand. In totaal hebben 29 vrouwen van alle leeftijden zich nu bij de politie gemeld.