Weer een vrouw aangerand in Alkmaar, politie zoekt naar fietsende man met donkerrode jas

Een vrouw is vanmiddag, even voor zes uur, bij haar billen gegrepen in de Bergermeer in Alkmaar. Mogelijk gaat het om de fietsende serie-aanrander die vorig jaar actief was: de politie onderzoek in ieder geval een verband. Eerder deze week was er nog een vergelijkbaar incident. De politie zoekt op dit moment naar een man in een bordeaux rode jas.

NH Nieuws / Maaike Polder

Het gebeurde op het Haydnpad, vlakbij een hondenuitlaatplek. "We nemen dit erg hoog op en we maken ons zorgen", vertelt politiewoordvoerder José van Dijk. De Bergermeer is al uitgekamd door agenten. Rond 17.50 was het slachtoffer aan het hardlopen toen ze werd aangerand door een man op een fiets, die vervolgens snel weg reed op een herenfiets. "Het is nog licht buiten en met dit uitgebreidere signalement hopen we dat mensen nu nog iemand hebben gezien." Bekijk de tweet hieronder voor een signalement.

Het blijft volgens de woordvoerder lastig om te zeggen dat het om dezelfde man gaat die vorig jaar, tussen september en december, zo'n dertig vrouwen aanrandde op verschillende plaatsen in de regio van Alkmaar. Überhaupt is niet duidelijk of dat dezelfde dader was, maar de opgegeven signalementen van slachtoffers komen wel grotendeels overeen.

