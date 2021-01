Vijf tips over Alkmaarse aanrander na vrijgegeven camerabeelden

ALKMAAR - De politie heeft tot nu toe vijf tips binnengekregen over de Alkmaarse aanrander, nadat er afgelopen dinsdag beelden zijn vrijgegeven. Daarop is een fietsende man te zien die op 5 januari op de Geest in het centrum van Alkmaar een vrouw bij haar billen greep.

Opsporing Verzocht

De man zou mogelijk meerdere slachtoffers hebben gemaakt in de regio. In dezelfde week werden ook 4 andere vrouwen bij de billen gegrepen. Dat terwijl het net twee maanden stil was met meldingen over een man die vanaf zijn fiets vrouwen bij het achterwerk greep. Het programma Opsporing Verzocht zond deze week de beelden van de man uit. Van de vijftal tips die daarop zijn binnengekomen, gaan er drie over de fiets waarop de man rijdt. De politie zegt alle tips verder te onderzoeken. Dit zijn de beelden van de man die de politie via Opsporing Verzocht verspreidde:

Begin januari werden in drie dagen tijd vier vrouwen op verschillende locaties in en rondom Alkmaar bij hun achterwerk gegrepen door een fietsende man. Die meldingen kwamen ongeveer twee maanden nadat een slachtoffer zich vorig jaar meldde. In twee maanden tijd werden toen 25 vrouwen aangerand. In totaal hebben 29 vrouwen van alle leeftijden zich nu bij de politie gemeld.

Lees ook Play Alkmaar Is dit de man die bijna dertig vrouwen aanrandde?