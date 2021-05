LIVE NH Sport: Telstar - Jong Ajax en FC Volendam - Jong AZ

Twee derby's op de slotdag van de competitie in de eerste divisie. Telstar sluit het seizoen in Velsen-Zuid af tegen Jong Ajax, terwijl FC Volendam in eigen huis Jong AZ op bezoek krijgt. Beide duels zijn rechtstreeks te volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport.

Telstar-stadion - Pro Shots/Toon Dompeling

Mister Telstar Voor Mister Telstar Frank Korpershoek wordt het na vijftien seizoenen zijn laatste wedstrijd in het shirt van de Witte Leeuwen. Spijtig genoeg gebeurt dat zonder publiek. Trainer Andries Jonker hoopt dat zijn ploeg de 36-jarige routinier als afscheid een overwinning kan schenken. Het is al even geleden dat Telstar een wedstrijd won: na de 3-1 zege op Roda JC op 19 maart volgden vier nederlagen en vier gelijke spelen. 19 maart Toevallig won Jong Ajax óók op 19 maart voor het laatst een competitiewedstrijd. Destijds klopten de jonkies uit Amsterdam MVV Maastricht met 4-3. Beide ploegen zouden bij een overwinning in de eindstand een aantal plekken kunnen stijgen. Telstar staat nu dertiende; Jong Ajax is de nummer zeventien van de ranglijst. De aftrap bij Telstar - Jong Ajax is om 20.00 uur. Je kunt het duel live volgen met commentaar van Frank van der Meijden.

FC Volendam - Jong AZ Elders in de provincie treffen de andere twee Noord-Hollandse eerste divisieploegen elkaar. FC Volendam is zeker van de play-offs, alleen is nog niet beslist wie de tegenstander wordt. Wat gisteren wel duidelijk werd, is dat het duel tegen Jong AZ volledig in het teken staat van de wedstrijd van komende zaterdag. Trainer Wim Jonk zal zeker spelers sparen en anderen juist minuten willen gunnen. Verder moeten Derry John Murkin en Samir Ben Sallam oppassen: zij staan op scherp en zijn bij een gele kaart geschorst. De kaarten vervallen na het duel tegen Jon AZ.