Telstar buigt achterstand om tegen Roda JC en weet weer wat winnen is

Bij Telstar was aanvoerder Frank Korpershoek nog niet voldoende hersteld van zijn blessure om deel uit te maken van de wedstrijdselectie. Trainer Andries Jonker trad daardoor met dezelfde namen aan als vorige week tegen De Graafschap (1-2 verlies). Bij Roda JC ontbrak Castricummer Kees Luijckx vanwege een coronabesmetting. Voor Fabian Serrarens was het een weerzien met zijn oude club.

Oude bekende

Telstar kwam goed uit de startblokken. Via Glynor Plet kreeg de thuisploeg na vijf minuten een grote kans, maar de spits schoot de bal uit de lucht recht in de handen van doelman Hoekstra. In de zevende minuut lag de bal er aan de andere kant wel in. Serrarens, die twee jaar in het shirt van Telstar speelde, deed zijn oude club pijn met de openingstreffer namens Roda JC.

Tom Overtoom schoot even later rakelings naast. Vervolgens hielden beide ploegen elkaar gedurende de eerste helft behoorlijk in evenwicht. Een kopbal van Falkenburg ging nog over het doel van Schendelaar. Vlak voor rust zette Cas Dijkstra, die vorige week tegen De Graafschap zijn eerste profgoal maakte, Telstar op gelijke hoogte met een rake kopbal: 1-1.