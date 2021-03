Zevenklapper bij Jong Ajax, Jong AZ krijgt deksel op de neus in Eindhoven

AMSTERDAM/EINDHOVEN - Jong Ajax was in een doelpuntrijk duel te sterk voor MVV Maastricht. De Amsterdammers zegevierden met 4-3. Jong AZ was minder fortuinlijk en ging met 3-0 ten onder bij Jong PSV.

Orange Pictures

Trainer Mitchell van der Gaag had niet de beschikking over spelers van het eerste van Ajax. Desondanks kwamen de beloften na twaalf minuten op voorsprong via Naci Ünüvar. Arne Naudts tikte na een halfuur spelen de gelijkmaker binnen. Vijf minuten voor rust sloeg Jong Ajax toe uit een corner: Nordin Musampa wist binnen te koppen: 2-1. Na rust kon MVV opnieuw een tegentreffer incasseren. Doelman Havekotte was uit positie waarna Martha eenvoudig de 3-1 binnenschoof. Mickels bracht MVV nog op gelijke hoogte, maar in de 76ste minuut gooide Hansen het duel in het slot. Naudts dacht nog even de spanning terug te brengen, maar verder dan 4-3 kwamen de Maastrichtenaren niet. Jong Ajax klimt dankzij de overwinning weer over MVV heen en staat nu twaalfde met 34 punten uit 30 wedstrijden. Opstelling Jong Ajax: Reiziger; Kasanwirjo, Regeer, Musampa, Baas (Douglas/66); Warmerdam (Hillen/90), Fitz-Jim, Mendez (Van Gelderen/74); Martha (Salah-Eddine/90), Hansen, Ünüvar (Rasmussen/66) Tekst gaat verder onder de foto.

Orange Pictures

Jong AZ Jong AZ kreeg in Eindhoven te maken met eeuwenoude voetbalwetten. Het elftal van trainer Michel Vonk domineerde de wedstrijd op De Herdgang, maar slaagde er niet in om dat uit te drukken in de score. Jong PSV deed dat wel, want vlak voor rust krikten Fofana en Kjolo de score op naar 2-0 in het voordeel van de Eindhovenaren. Tien minuten voor tijd besliste Kristinsson de wedstrijd door de 3-0 tegen de touwen te werken. Jong AZ blijft door de nederlaag steken op de achttiende plaats in de eerste divisie met 26 punten uit 30 wedstrijden. Opstelling Jong AZ: Verhulst; Jacobs, Berkhout, Velthuis, Gullit; Koopmeiners, Margaret (Griffith/67), Franken (Biberoglu/86); Kunst (Barasi/46), De Jong (Buurmeester/67), Taabouni (Baars/86)

Orange Pictures