Jong AZ boekt knappe zege bij Roda JC, Jong Ajax onderuit tegen Almere City

Roda JC, dat thuis altijd een ijzersterke indruk achter laat, had moeite met het spel van Jong AZ. De thuisploeg kwam moeilijk tot kansen en daardoor ook niet tot scoren. In de 72ste minuut werkte Barasi, die vorige week twee keer scoorde tegen Cambuur, de enige treffer van de wedstrijd. Ernest Poku, Maxim Dekker en Nick Twist maakten hun debuut in het betaald voetbal.

Jong Ajax

Bij Jong Ajax was een plekje in de aanvalslinie gereserveerd voor Brian Brobbey. Met de spits, die na dit seizoen naar RB Leipzig vertrekt, in de gelederen namen de Amsterdammers het initiatief. Jurgen Ekkelenkamp schoot een vrije trap rakelings langs de kruising. De grootste kans voor rust was voor Brian Brobbey, die een penalty mocht nemen nadat Douglas werd gevloerd. De spits knalde de bal echter het stadion uit.

