FC Volendam komt langzaam op volle oorlogssterkte voor play-offs

Samir Ben Sallam keert weer terug in de ploeg. De middenvelder, die de laatste wedstrijden ontbrak vanwege ziekte, is weer helemaal hersteld. Alex Plat en Franco Antonucci trainden dinsdag niet mee met de selectie en zijn dus nog een vraagteken voor de wedstrijd van morgen.

Broodtrommel

Voor Ben Sallam begint de wedstrijd van morgen tegen Jong AZ (aftrap 20.00 uur) op een ongunstig tijdstip. De middenvelder doet aan de ramadan en tijdens de wedstrijd gaat de zon pas onder. Dat betekent dat hij dan pas voor het eerst sinds zes uur 's ocjhtends weer mag eten en drinken. "We spelen om acht uur, dus dan mogen we in de rust wat eten", zegt Ben Sallam. "We beginnen met dadels en wat water, maar ook niet meer dan dat hoor. Ik neem altijd veel mee, maar tijdens een wedstrijd kan je moeilijk veel naar binnen werken."