FC Volendam slaat dubbelslag met zege bij Jong PSV

FC Volendam heeft een belangrijke overwinning geboekt bij Jong PSV. De ploeg van Wim Jonk zegevierde met 0-1 dankzij een doelpunt van Martijn Kaars en is daardoor zeker van play-offs. Door het verlies van NEC Nijmegen klimmen de Volendammers naar de zesde plaats op de ranglijst.

De thuisploeg, die nog kampte met de naweeen van een corona-uitbraak, kwam iets beter uit de startblokken. Het liep niet over van kansen, maar Nigel Thomas was als eerste gevaarlijk na een kwartier spelen. De grootste kans voor FC Volendam voor de rust kwam van de voet van Martijn Kaars. Vlak voor de doellijn stond de rechtsbuiten klaar om te bal binnen te lopen, maar een PSV-verdediger zat er met een been tussen. Een vrije trap van Dean James, die voor het eerst sinds 2 februari weer in de basis stond, ging vlak voor rust naast het doel van Kyan van Dorp.

Bakker belangrijk

Jong PSV maakte iets meer aanspraak op de openingstreffer dan Volendam. Keeper Nordin Bakker moest redding brengen op een afstandsschot van Bakayoko en een poging van linksback Dennis Vos. Bakker, die na het seizoen vertrekt bij de Volendammers, was de uitblinker met een aantal belangrijke reddingen. En zoals zo vaak dit seizoen, kwam Volendam in het laatste kwartier op voorsprong. Martijn Kaars, die de laatste vier wedstrijden trefzeker was, zette de Volendammers na 75 minuten op 0-1.

Ook na de openingstreffer van Volendam bleef Jong PSV aan de poort rammelen. Opnieuw wist Bakker zijn ploeg op de been te houden met een belangrijke redding op het schot van Bakayoko. In de slotfase was de tank leeg bij de Eindhovenaren en nam het de drie punten mee uit de Lichtstad.

Zesde

Concurrent NEC Nijmegen verloor vanavond met 2-1 bij Go Ahead Eagles, waardoor de Volendammers over de Nijmegenaren heen gaan. Daardoor staat Volendam met nog een wedstrijd te spelen op de zesde plaats in de eerste divisie.

Opstelling Jong PSV: Van Dorp; Daverveld, Matuta, Vos, Doudah, Saibari, Tielemans, Antonisse, Thomas, Bakayoko

Opstelling FC Volendam: Bakker; Kasius, B. Plat (Tol/67), Van de Ven, James (Antonioli/67); Murkin, Twigt (Zeefuik/86), Deul; Kaars, Mulattieri, El Kadiri (El Azzouzi/80)