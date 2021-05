Joey Antonioli, piepjonge debutant bij FC Volendam: "Beentjes trilden wel een beetje"

Opnieuw liet trainer Wim Jonk een piepjonge speler debuteren. De pas 17-jarige Joey Antonioli maakte in de tweede helft tegen Jong PSV (0-1) zijn debuut in het betaalde voetbal. "Ik kreeg van Zoetebier (keeperstrainer, red.) de vraag of ik klaar was. Toen begonnen mijn beentjes wel een beetje te trillen."

In de voorbereiding op dit seizoen had hij al zijn officieuze debuut gemaakt. Recent zat de middenvelder wel bij de selectie, maar bleef hij op de bank. Op de PSV Campus De Herdgang volgde dan eindelijk zijn debuut. "Je moet ook een beetje geluk hebben. Er waren veel afwezigen", aldus de zielsgelukkige voetballer.

Tegen Marco Tol, ook wisselspeler, vertelde Antonioli dat hij best zenuwachtig was. "Toen ik eenmaal het veld in ging, was ik het kwijt. Helemaal top dat daarna ook nog die 1-0 viel. Ik gaf de pass nèt voor de goal dus ik denk dat die wel in de samenvatting komt. Die ga ik zeker kijken, ja."