FC Volendam belegt geheim trainingskamp voor extra focus in play-offs

FC Volendam gaat zich op een nog geheime locatie prepareren voor de play-offs. Zaterdag staat de eerste wedstrijd om promotie/degradatie op het programma. Over het trainingskamp is nog net zo weinig bekend als de tegenstander in de nacompetitie.

Jonk laat wel los dat zijn ploeg tot en met het einde van de play-offs op de locatie zal verblijven. In het slechtste geval zijn dat drie dagen, maar in het geval dat Volendam tot de finale reikt, zal dat elf dagen zijn. Komende donderdag reist de equipe af naar de geheime locatie.

"We gaan ons goed voorbereiden op wat komen gaat. En ik vind dat er optimale focus moet zijn", zegt trainer Wim Jonk over het trainingskamp dat 'in de buurt van Arnhem' zou worden gehouden. Over de exacte locatie doen de trainer en club liever geen uitspraken. "Daar hoeven jullie niet heen te rijden. Een ander hoeft de plek niet te weten."

"Ik heb in mijn carrière continu in trainingskampen geleefd"

Volendam kon er ook voor kiezen om zich in eigen stadion voor te bereiden op de ontknoping van het seizoen. Maar Jonk ziet de nodige voordelen van het beleggen van een trainingskamp. "Focus is belangrijk. Dat krijg je doordat je bij elkaar bent en dingen kan aanstippen. Ik ben niet anders gewend vanuit mijn carrière. Ik heb continu in trainingskampen geleefd."

Corona

"Je weet in welke wereld we leven. We moeten maken dat we alles kunnen uitsluiten", doelt Jonk onder andere op corona. "Dat kan je niet wegwuiven", zegt de trainer, die in zijn selectie nog altijd een aantal langdurig zieken heeft. Over corona doet de club geen uitspraken, maar duidelijk is wel dat de club voorzichtig wil zijn met mogelijke besmettingen en corona-uitbraken.