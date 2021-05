Basisformatie Telstar tegen Jong Ajax noodgedewongen op de schop

Topscorer Glynor Plet en Redouan El Yaakoubi ontbreken door een schorsing, Welat Cagro en Gyliano van Velzen vielen in de met 4-1 verloren wedstrijd in stadion De Vliert geblesseerd uit en zijn niet inzetbaar. Jasper Schendelaar keert ten koste van Trevor Doornbusch terug onder de lat. En dan zijn de al langer niet fitte Yaël Liesdek, Vincent Regeling en Cas Dijkstra evenmin van de partij. "We zijn dit seizoen onevenredig hard getroffen", zegt Jonker bijna berustend over alle personele problemen.

"We hebben zovel corona gehad dat je weet dat dat punten gaat kosten. Als spelers terugkomen, zijn ze vaak niet fit. Hun vervangers raken geblesseerd, omdat die teveel moeten spelen en dan moet je terugvallen op jongens die normaal op de tribune zouden zitten. Dát plus de wegzakkertjes in de slotminuten heeft ons twaalf tot twintig punten gekost dit seizoen. Tel die erbij op en je staat in het linkerrijtje."

Afscheidsduel Korpershoek

Inmiddels is Telstar acht duels verstoken gebleven van een overwinning. Er is de trainer dan ook veel aan gelegen om de afsluitende wedstrijd tegen Jong Ajax winnend af te sluiten. Bovendien is het de afscheidswedstrijd van Mister Telstar Frank Korpershoek. "Voor hem is het zeer treurig dat we zonder publiek spelen. We willen ook voor hem eindigen met een overwinning. Het belangrijkste is het eergevoel."

Maar Jonker realiseert dat het niet eenvoudig is om de Amsterdamse beloften te verslaan. Ook al staat Jong Ajax teleurstellend zeventiende, de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag is in staat om het alle ploegen in de eerste divisie lastig te maken. "Wie ze ook opstellen, het voetbal dat ze spelen is voortreffelijk. Alleen is het bij hen vaak nèt niet. Net als Telstar halen ze minder punten dan ze verdienen."