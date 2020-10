Swingend FC Volendam neemt al vroeg afstand van Jong AZ

De eerste treffer werd de opmaat voor een spektakelstuk in een eerste helft vol doelpunten. Jong AZ-doelman Elber Evora kon in eerste instantie nog redding brengen op de inzet van Volendammer Marco Tol, maar in de rebound was het alsnog raak voor de verdediger (0-1). De vroege openingstreffer bleek een lekker steuntje in de rug voor Het Nieuwe Oranje, want binnen een mum van tijd werd de voorsprong uitgebouwd tot 0-3 door knappe treffers van Francesco Antonucci en Martijn Kaars. Nick Doodeman, die afgelopen vrijdag na zijn invalbeurt drie assists afleverde, was bij beide treffers de aangever.

Daarmee was het nog niet gedaan met het doelpuntenfestijn zoals het eerste bedrijf genoemd mocht worden. De AZ-talenten leken zich namelijk terug te vechten in de wedstrijd door een treffer van Mohamed Taabouni. De middenvelder beproefde zijn geluk vanaf zestien meter en schoot zijn zevende van het seizoen achter Volendam-goalie Nordin Bakker. Toen Ibrahim El Kadiri er kort daarna 1-4 van maakte door het leer in de verre hoek te krullen na een corner, was de marge weer hersteld tot drie doelpunten.

Barasi

De honger om meer doelpunten te maken leek kort na de rust nog niet gestild bij beide teams. Het Jong AZ van trainers Michel Vonk en Kenneth Goudmijn begon de tweede helft met hoge druk naar voren, maar dat leidde niet tot grote kansen. Dat was aan de andere kant wel het geval via een volley van Doodeman (over) en een schot van Boy Deul (naast). Toch waren het de AZ'ers die via invaller Yusuf Barasi weer enigszins terug in de wedstrijd kwamen. Des Kunst, een andere invaller, behield het overzicht en zag hoe zijn ploeggenoot het scorebord op 2-4 schoot.

