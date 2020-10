FC Volendam-aanvaller Nick Doodeman is de koning van de assist

WIJDEWORMER - Nick Doodeman is on fire. Als invaller leverde hij afgelopen vrijdag tegen Jong PSV binnen het kwartier drie assists af. Maandagavond ging hij daar doodleuk overheen. Terug in de basis bereidde hij vijf van de zes goals van FC Volendam tegen Jong AZ voor.

Om het verhaal helemaal af te maken, had hij een fraaie bal van Franco Antonucci in de tweede helft niet over maar in het doel moeten schieten. De vleugelspits maalde er niet om. "Dit is niet eerder gebeurd. Ik heb wel eens vier assists gegeven tegen Dordrecht in mijn eerste seizoen hier. Dat was het meeste. Ik heb ook wel eens een periode gehad dat ze niet vallen. Dat is voetbal."