Jong AZ speelt elke week voor Sinterklaas

WIJDEWORMER - Na de 2-6 nederlaag tegen FC Volendam staat de teller met tegengoals van Jong AZ inmiddels op 28 in 8 wedstrijden. "Het is een proces dat je met jonge spelers doorgaat, maar het is nu wel extreem", aldus Jong AZ-trainer Michel Vonk.

Volgens Michel Vonk is het bij Jong AZ elke week Sinterklaas - NH Sport/Edward Dekker

Halverwege keken de Alkmaarse beloften al tegen een 1-4 achterstand aan. Wat Vonk toen dacht? "Nou, ik heb al vaker gezien dat we heel leuk voetballen, alleen dat we elke week voor Sinterklaas spelen. We spelen veel met andere jongens, maar dat moet niet uitmaken. In trainingen zie ik de wil om doelpunten te voorkomen. Dat moet je vertalen naar de wedstrijd", aldus Vonk.

Debutantenbal Positief is dat er dit seizoen al meer dan tien spelers bij Jong AZ hun debuut in het betaalde voetbal mochten maken. Maandagavond was het de beurt aan Zico Buurmeester. Ondanks de stevige nederlaag was de middenvelder blij dat hij voor het eerst in de basis mocht beginnen.

Zico Buurmeester maakte zijn debuut - NH Sport/Edward