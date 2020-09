Zico Buurmeester: "Ik hoop dat ik een goed seizoen ga draaien bij Jong AZ"

EGMOND AAN DEN HOEF - Zico Buurmeester is een van de nieuwe gezichten bij Jong AZ. De jonge middenvelder speelt al lang in de jeugdopleiding van de Alkmaarders. Hij werd op jonge leeftijd gescout bij amateurclub vv Zeevogels.

"Op mijn vierde ben ik hier begonnen", zegt Buurmeester bij zijn terugkeer op de velden van Zeevogels. "Het is een hele gezellige club met allemaal vrienden. Ik kom er nu niet vaak meer maar als het eerste speelt op zondag kom ik wel even kijken."

"Fysiek was het in het begin echt een uitdaging"

Buurmeester maakte deze zomer de stap van de onder 19 naar de Alkmaarse beloftenploeg. In het begin was dat even wennen, maar inmiddels heeft hij zijn draai gevonden. "Fysiek was het in het begin echt een uitdaging. Maar nu na een paar weken merk ik dat al sterker ben geworden. Ik kijk er naar uit om wedstrijden in de eerste divisie te gaan spelen tegen spelers die tien jaar ouder zijn en tien kilo zwaarder."

AZ 1?

Buurmeester komt uit Egmond, vlakbij Alkmaar, en is groot fan van AZ. Zijn ambitities steekt hij niet onder stoelen of banken. "Ik hoop dat ik een goed seizoen ga draaien bij Jong AZ en misschien bij het eerste kan trainen of op de bank gaan zitten. Dat zou fantastisch zijn."