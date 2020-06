Jong AZ'er Allouch wil vertrouwen van zijn club terugbetalen

AMSTERDAM - Op een pleintje in de wijk Osdorp ontstond voor Soulyman Allouch de liefde voor de bal. Dagelijks was hij hier te vinden. Nu jaren later wil hij dit seizoen doorbreken bij Jong AZ. "Ik ben pas tevreden als ik een vaste waarde ben."

"De wil om te winnen is daar ontstaan", vertelt Allouch over het straatvoetbal in zijn wijk. Via de amateurs kwam Allouch in de jeugdopleiding van Ajax terecht. Na een paar seizoenen moest de aanvaller daar weg door een incident buiten de club. AZ gaf hem toen een nieuwe kans. "AZ gaf me veel vertrouwen en daardoor ging ik beter voetballen. Rust in mijn hoofd."

Bekijk de video voor het hele portret van Soulyman Allouch.