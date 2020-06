AZ'er Rens van der Wacht hoopt na twee jaar van ellende nu door te breken

KOOG AAN DE ZAAN - De lach is weer terug op het gezicht van Rens van der Wacht. De middenvelder van Jong AZ kende twee zware jaren. Eerst een ontstoken kniepees en het laatste half jaar herstelde hij van een hernia. "Het is heel vervelend, maar je gaat wel inzien dat voetbal heel leuk is."

De laatste tijd is Rens van der Wacht veel in de Zaanse polder te vinden. Wandelen is immers goed voor het herstel van een hernia. Verder geniet hij ook van de rust en de natuur. "Klinkt raar en is misschien meer voor oude mensen, maar het is toch wel lekker."

De afgelopen seizoenen waren niet alleen maar kommer en kwel, want de 21-jarige inwoner uit Koog aan de Zaan is door zijn blessures het vak voetballer wel anders gaan inzien. "Ik doe nu alles om m'n lichaam te verzorgen en fit te houden. Daar heb ik wel veel stappen in gemaakt."

Nu Van der Wacht weer bijna fit is, kijkt hij uit naar het nieuwe seizoen. "Ik ben tevreden als ik een sterk seizoen speel en veel minuten maak."

Bekijk de video voor het volledige verhaal van Rens van der Wacht.